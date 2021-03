¿Bebés racistas? Estudio asegura que desde los tres meses muestran signos

El periodista e investigador Christopher F. Rufo, del 'think-tank' Discovery Institute, acusó al Departamento de Educación de Arizona, EU, de haber creado un "conjunto de herramientas de equidad" que sostiene (sin fundamento) que los bebés muestran ya primeros signos de racismo desde los tres meses de edad.

El Departamento de Educación asegura que las actitudes raciales de los niños evolucionan desde el nacimiento hasta los 6 años. Según su información, los pequeños al nacer, los bebés miran por igual las caras, pero ya a los tres meses "prefieren caras que coinciden con la de sus cuidadores".

A los 30 meses, los niños utilizan la raza para elegir compañeros de juego, y entre los 4 y 5 años las "expresiones de prejuicio racial" de los niños alcanzan su punto máximo. El programa anima a los adultos a hablar con los niños sobre en lugar de que "saquen sus propias conclusiones en función de lo que ven", ya que "el silencio sobre la raza refuerza el racismo".

Otro de los recursos recomendados por las autoridades es que los "padres blancos no influyan activamente con actitudes y acciones antirracistas”. También el material indica que aboga por que las escuelas promuevan una "identidad blanca antirracista" en su lugar.

Polémicas acerca de este “estudio”

El investigador Rufo exhortó al gobernador de Arizona, Doug Ducey, que investigue el programa, ya que asegura que es "profundamente ideológico, anticientífico y moralmente una tontería". Sin querer parecer un supremacista blanco, Christopher aseguró que sus hijos son “personas de color” y se llevan fantásticamente con los niños de todos los grupos raciales", al tiempo que advirtió que "perpetuar la idea de que 'los bebés son racistas' es asombrosamente estúpido y debería eliminarse de inmediato.

Aunque bien es cierto que no existe alguna prueba científica que sostenga el argumento de que el racismo es “algo natural” muchos consideraron que era exagerado querer erradicar el plan, pues en el fondo no es tan malo, pero consideraron que sí se debe modificar para no caer en información falsa o nuevos prejuicios como el de que las razas humanas existen.

