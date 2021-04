¡Tremendo ERROR! Paso 7 AÑOS en la cárcel por llamarse IGUAL que un VIOLADOR; ahora exige INDEMNIZACIÓN

Una corte en Tennessee tuvo un “terrible error” y condenó a un hombre inocente a 25 años de prisión, por la supuesta violación de un menor de edad.

William Arnold es un joven originario de Nashville que hace siete años fue enviado a la cárcel luego de que la madre de un niño lo acusara de haber abusado sexualmente de él, mientras le daba clases de tutoría.

De acuerdo con News Channel 5 Nashville, la mamá dijo ante la corte que ella había estado buscando un tutor para que ayudara a su hijo con sus clases, y el nombre de Arnold fue uno de los más recomendados. Así que se puso en contacto con él.

Sin embargo, unos meses después el menor dijo haber sido abusado por un hombre de nombre William. La mujer no quiso dejar las cosas impunes y pagó miles de dólares para que un juez lo llevara frente a los tribunales, donde recibió un castigo de 25 años en prisión.

El “pequeño” error

El canal relata que, no fue sino hasta 2020 cuando la verdad salió a la luz, luego de que el infante confesara que no había sido William Arnold quien lo atacó, sino otro William. Este era un pariente del entonces novio de su madre.

News Channel 5 Nashville explicó que, durante el proceso, el niño no tenía permitido hablar con Arnold y no fue sino hasta mucho tiempo después cuando identificó que su agresor no era el que estaba en la cárcel, sino otro.

Además, el “otro William” aceptó su culpabilidad a través de una cinta de video que fue presentada como prueba al juez para que el tutor pudiera quedar en libertad. Ahora, el joven está pidiendo al sistema de justicia de Tennessee una exoneración y una indemnización por el tiempo que pasó encerrado.

El medio detalla que Arnold emitió una solicitud de 1,000 páginas que espera enviar al gobernador, aunque según el canal son muy pocas las personas que reciben este beneficio tras salir de la cárcel en el estado. Pero para William, lo más importante es que se reconozca su inocencia y la culpa del juzgado que condenó su caso.

“Significará que esto está esencialmente detrás de mí, que el estado de Tennessee, aunque me lastimó, ahora ha asumido oficialmente su responsabilidad por lo que sucedió. Y se corrigió. Y eso es realmente importante porque puedo imaginar a varios hombres y mujeres que les ha pasado esto en la vida y ni siquiera han podido llegar a este proceso”, dijo al noticiero.

