Reanudan navegación en el Canal de Suez

El tráfico de embarcaciones a través del Canal de Suez se reanudó en ambas direcciones ayer, luego de que un enorme portacontenedores que había estado bloqueando la vía por casi una semana fue reflotado, mientras unos 400 barcos esperaban poder pasar.

"El barco ha salido intacto y no tiene ningún problema", declaró el presidente de la Autoridad del canal, Osama Rabie.

El Ever Given había quedado atascado en diagonal, en medio de fuertes vientos, deteniendo el tránsito en la ruta marítima más corta entre Europa y Asia.

Tras los trabajos de dragado y excavación realizados el fin de semana, los socorristas de la SCA y un equipo de la empresa holandesa Smit Salvage habían conseguido reflotar parcialmente el barco a primera hora de ayer.

"La presión de tiempo para completar esta operación era evidente y no tenía precedentes", dijo Peter Berdowski, director general de Boskalis, propietaria de Smit Salvage, tras reflotar el Ever Given.

La empresa dijo que se dragaron 30 mil metros cúbicos de arena para reflotar el portacontenedores de 224 mil toneladas y que se utilizaron 10 remolcadores y dos potentes remolques de mar para sacar el barco.

Al menos 400 buques esperaban para transitar, entre ellos decenas de portacontenedores, cargueros a granel, petroleros y de gas natural.

Reuters

