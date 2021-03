VISA 2021: Estas MENTIRAS en tu entrevista te harán PERDER el visado para viajar a EU

Obtener la visa para ingresar legalmente a Estados Unidos puede ser un proceso tardado, pero vale la pena hacerlo por la vía correcta para evitar que ésta sea cancelada o denegada. Y, para evitar sanciones, es fundamental no mentir en estas preguntas, pues podrían resultar en la pérdida de la visa.

Dar información falsa en la solicitud

Es importante responder con honestidad en cada parte del proceso. Por ello, no se debe colocar información falsa en ningún rubro de la solicitud DS-160, como dirección, estado civil, identidad o títulos académicos, ya que es probable que esto sea descubierto por las autoridades.

Mentir sobre el trabajo

Si bien, es más probable obtener la visa si se cuenta con un trabajo estable en el país de origen, ya que esto demuestra que no hay intenciones de quedarse permanentemente en Estados Unidos. Sin embargo, no es conveniente manipular la información con tal de conseguir el documento. Por ende, no se deben colocar datos inexactos o contradictorios.

Foto: Freepik.com

Negar que se trabajó en EU sin documentos

Incumplir con las leyes de migración puede ser razón para que el acceso al país sea denegado. No obstante, sí se cometió una falla de este tipo, es mejor admitirlo ante las autoridades y solicitar un perdón de visa. De lo contrario, las consecuencias podrían ser peores.

Engañar sobre las intenciones del viaje

Estados Unidos niega la entrada a quienes muestren intenciones de quedarse en el territorio. Por ende, si se perciben inconsistencias en el motivo del viaje, esto puede parecer sospechoso y la visa podría ser negada.

Ocultar que se tiene familia en Estados Unidos

En la solicitud DS-160 existe un apartado donde se coloca el nombre de los padres y se debe indicar si éstos viven en EU. Además, se requiere informar sobre cualquier familiar que resida en el país. Si los parientes son ciudadanos, se les puede mencionar sin problemas. Sin embargo, si son indocumentados, es conveniente omitir su estatus durante la entrevista para no ponerlos en riesgo.

DFC