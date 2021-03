¡INSÓLITO! La humanidad solo conoce el 20% de las especies del reino animal, ¿y el otro 80%?

El reino animal que conoce la humanidad podría ser apenas del 20% de todas las especies que existen en el mundo. Debido a la situación del planeta y a las consecuencias del cambio climático, los biólogos están proponiendo hacer un mapa de animales para catalogar las especies que aún no han sido descubiertas.

El proyecto estará a cargo de científicos de Yale y llevará por nombre "The Map of the Life" para documentar, clasificar y salvar a los animales del planeta.

El equipo de científicos tendrá por objetivo diseñar un mapa para indicar los lugares del planeta donde podría haber especies nuevas por descubrir.

El reto será hacerlo antes de que los ecosistemas y la biodiversidad de especies se reduzca a tal grado de generar desequilibrios ecológicos en diversas partes del mundo.

De ahí nació el interés de conocer y catalogar a las nuevas especies como un último esfuerzo para no perderlas. De acuerdo con los autores del mapa, aún hay cuatro países donde podrían encontrarse nuevas especies de animales, estos son: Brasil, Indonesia, Madagascar y Colombia.

Mapa del reino animal

Los investigadores aseguran que todavía queda por conocer al 80% de las especies que hay en el planeta. Incluso hicieron un llamado a mantener los esfuerzos de conservación y enfocar los compromisos internacionales a fin de no perder a estas especies no descubiertas.

A partir de este modelo, los ecologistas han diseñado el mapa para señalar dónde podrían encontrarse especies desconocidas de vertebrados terrestres.

Se trata de un algoritmo que se basa en factores biológicos, ambientales y sociológicos que también involucran la actividad humana.

Las posibilidades de encontrar y describir alguna nueva especie de forma rápida serán variables, dependiendo de cada animal. Por ahora se sabe que hay pocas probabilidades de que las especies grandes tengan primos que no se hayan descubierto.

El mapa podría sentar precedentes para catalogar y preservar a anfibios y reptiles que aún no son descubiertos por los científicos y así ampliar la visión actual del reino animal.

