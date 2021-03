¿Qué nos pasa? Dos especies de elefantes africanos son oficialmente declarados en peligro de extinción

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) afirma que están en peligro de extinción dos especies de elefantes de selva africanos debido a la destrucción de su hábitat y los cazadores furtivos, lo que nos hace preguntarnos, ¿qué nos pasa cómo humanos?

De acuerdo con la UICN la especie Loxodonta cyclotis, más pequeño que su primo de las sabanas y que vive principalmente en la selva de África Central y Occidental, en 30 años, ha visto disminuir su población un 86 por ciento y ahora se considera en peligro crítico de extinción.

La organización internacional actualizó este jueves su lista roja de especies amenazadas, donde también advirtió que el elefante de sabana (Loxodonta africana) descendió su población en al menos 60 por ciento en los últimos 50 años y se encuentra clasificada como "en peligro".

Hace 50 años, alrededor de 1.5 millones de elefantes recorrían toda África, pero el censo más reciente de grandes mamíferos en 2016 se redujo a 415 mil. Descensos que se clasifican como realmente marcados por Benson Okita Ouma, de "Salvar a los Elefantes" y copresidente del grupo de especialistas de elefantes africanos en la UICN.

Extinción de elefantes activa alarma

Esta disminución debería activar la alarma, explica Benson Okita, quien también dijo que el próximo censo no se espera hasta 2021 o 2023. Agregó que para él estos animales no van a desaparecer de África de la noche a la mañana, pero "esta clasificación debe servir de advertencia de que si no cambiamos, tenemos posibilidades de verlos afectados por la extinción".

La caída del número de especímenes de ambas especies se aceleró desde 2008, cuando se intensificó la caza furtiva de colmillos de marfil, alcanzando su punto culminante en 2011. Y aunque el fenómeno perdió intensidad, sigue amenazando a los animales, subraya la UICN.

Para Okita Ouma, quizás lo más preocupante sea la destrucción del hábitat de los elefantes para aumentar la superficie de las tierras agrícolas o la explotación forestal. Sin embargo, el informe también detalle aspectos positivos, como los éxitos en materia de conservación de los paquidermos en zonas protegidas, bien gestionadas, en Gabón y el Congo .

La pandemia de coronavirus también tiene repercusiones en los esfuerzos de conservación de la naturaleza al privar a los países de los ingresos del turismo que se utilizaban para financiar esos esfuerzos. Por el contrario, la caída de la actividad humana permitió a los elefantes "recolonizar" ciertas zonas de las que la actividad humana los había expulsado.

Con información de AFP

kyog