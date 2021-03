¿Cuándo termina la pandemia? Bill Gates ya puso FECHA para el fin del Covid-19; aún va para largo

A más de uno nos ha surgido la duda de cuándo terminará la pandemia para poder regresar a una supuesta “normalidad'', y aunque dar un día exacto es casi imposible, sí se pueden hacer pronósticos como el que hizo Bill Gates, quien ya estimó la fecha en que acabará el Covid-19.

Para el fundador de Microsoft, el COVID-19 será finalmente “aplastado” hasta finales de 2022, al menos casi en su totalidad, pronosticó.

“Gracias a las vacunas contra el coronavirus, para fines de 2022 deberíamos haber regresado ya a la vieja normalidad”, dijo Gates a la cadena TVN24.

El empresario aprovechó para pedir a las autoridades mundiales no olvidarse de la importancia de inmunizar en los países menos favorecidos.

El filántropo también ha puesto esfuerzos para hacer frente a la pandemia, pues mediante su fundación ha destinado más de mil 750 millones de dólares para compañías farmacéuticas que desarrollan vacunas y fármacos contra la COVID-19.

FOTO: Cuartoscuro

Bill Gates ya fue vacunado

En una entrevista otorgada a la cadena CNBC y a The New York Times, el magnate reveló que ya fue vacunado con la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19 a mediados de febrero pasado, sin embargo, no aclaró cuál fue el fármaco que uso.

"Quiero dar un buen ejemplo”, destacó, pues aclaró que aún estando vacunado se puede ser un foco de contagio a pesar de que sea muy poco probable, razón por la que no dejará de usar cubrebocas.

FOTO: Instagram

Cambio climático, tan grave como el Covid-19

Durante una entrevista con el diario español El País, Gates advirtió sobre el peligro del cambio climático al comparar los efectos del mismo con los de la pandemia de COVID-19.

Según el empresario, la pandemia de COVID-19 es solo uno de los retos que la humanidad enfrenta porque el cambio climático y la crisis ambiental que la Tierra atraviesa requieren también un esfuerzo mundial para evitar consecuencias a futuro.

