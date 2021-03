¡De MIEDO! Tiburón arranca un pedazo de BRAZO a niño de 9 años en Miami

El spring break de una familia terminó en tragedia luego de que el niño Jay Wieskopf, de 9 años, fue mordido por un tiburón mientras surfeaba en Miami Beach durante el fin de semana; el accidente en el que el pequeño perdió un pedazo de su brazo fue informado por los padres del menor.

Kristine Wieskopf y su hijo Jay llevaban sólo unos minutos en el agua cuando el tiburón mordió al niño, reportó la televisora WPLG.

“Todo el tiempo estuve sosteniendo su mano, él estaba como surfeando, estaba boca abajo” comentó.

Cuando ella lo jaló, vio que le faltaba un trozo del hombro.

“Él sólo dijo, ‘oh’ y vi hacia abajo y había un tiburón gris de unos 4 pies (1,2 metros) alejándose, así que lo cargué y corrí con él a la playa”, comentó.

Un equipo de rescate de los bomberos de Miami Beach llevaron al niño al hospital en donde cirujanos cerraron su herida, señaló la madre.

“Es un gran niño y todavía estamos conmocionados, pero agradecidos. Agradecemos a Dios que no le quitó la vida. Estará bien”, dijo el padre del niño Ren Weiskopf a la televisora.

Los médicos dicen que las lesiones podrían tener efectos a largo plazo en la movilidad de Jay, pero a los Weiskopf se les ha dicho que debido a que es joven, su pronóstico es bueno.

Los Weiskopf dicen que no solo están preocupados por su hijo, sino también por otros que están en el agua. “Lo que no me gusta ahora es que la playa sigue abierta y los niños siguen jugando”, dijo Ren Weiskopf. A pesar del informe de la familia, las autoridades no han determinado qué atacó a Jay, llamándolo un "pez no identificado".