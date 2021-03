Abuelito ‘recibe’ vacuna contra Covid-19 con jeringa vacía en Colombia: VIDEO

La mañana del pasado martes 23 de marzo se registró un nuevo caso de la aplicación de una vacuna contra Covid-19 vacía, en el estadio Romelio Martínez, en Barranquilla, Colombia. De acuerdo con los reportes, Claudia Zárate acompañó a su padre Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, para que se aplicará la dosis contra el coronavirus. La mujer grabó el momento, sin embargo, al revisar el video descubrió algo que no notó en el lugar.

Claudia descubrió que la vacuna que le aplicaron a su padre no tenía líquido. En entrevista para El Tiempo, dijo que decidió llevar a su papá a la alcaldía de Barranquilla porque –añadió– se cansó de esperar el llamado de la EPS. “Nos tomaron los datos, firmé el formulario de consentimiento y al momento de que lo van vacunar y tomo el video, me doy cuenta que no tenía líquido la vacuna y le hice la observación a la enfermera y ella comenta: ‘disculpa, fue un error’”, apuntó la mujer.

Aseveró que decidió hacer la grabación por otros casos que han ocurrido en el país. Tras la denuncia, la enfermera le aplicó una nueva dosis a su padre, no obstante, la mujer decidió hacer público su caso.

#Barranquilla | Este es el video con el que denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna vacía, esta vez en Barranquilla.



uD83DuDCFD: Cortesía pic.twitter.com/XrFFztvgKj — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) March 23, 2021

Otro caso en Colombia

No es la primera ocasión que ocurre algo similar en Colombia. El pasado 11 de marzo, la nieta de una mujer de la tercera edad acusó que le aplicaron una vacuna vacía a su abuelita. Los hechos ocurrieron en la localidad de Floridablanca, Colombia, donde una enfermera fingió la aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, el momento también quedó en video. La nieta de la señora interviene para cuestionar la acción del personal de salud, por lo que la enfermera tuvo que aplicar de nuevo la vacuna, pero ahora con líquido.

égm