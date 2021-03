Roberto Velasco asegura que entre México y EU "Hay una buena relación"

Estados Unidos y México se encuentran "en un raro momento" de coincidencia en la relación bilateral porque "las prioridades nacionales de los dos presidentes están totalmente alineadas" en cuanto controlar la pandemia, recuperar la economía y atender las causas de la migración de Centroamérica.

Habla Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para quien "los dos presidentes (Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden) coinciden en que tenemos que trabajar por tener una migración segura, ordenada y regular, y que eso implica también, entre otras cosas, reconocer las aportaciones de los migrantes".

Durante una entrevista con El Heraldo de México, Velasco hizo notar que el avance dependerá de lo que ambos gobiernos logren convenir "a partir de las coincidencias", que en su opinión, "ya se han planteado en esta etapa temprana de la relación bilateral".

De hecho, aseguró que es posible la cooperación en áreas más allá de la migración, que algunos han planteado como posibles ejes de divergencia entre los dos países, incluso el medio ambiente.

Recordó también que los vínculos entre EU y México tienen raíces culturales, históricas, sociales, políticas profundas y que "son países dignos, que les gusta que se respete su soberanía".

El presidente López Obrador, añadió, "ha dicho es que México va a actuar con soberanía, pero siempre con una disposición al diálogo y a la cooperación internacional".

De acuerdo con Velasco, hay grandes coincidencias a partir de una "visión de cooperación" y de hecho aseguró que se plantea "una muy buena relación" entre ambos mandatarios, que se refleja en otras áreas gubernamentales.

"Nos sentimos muy a gusto con el tono tan respetuoso en el que el presidente Biden se ha referido a México", subrayó.

En ese marco, y en referencia al tema migratorio, aseguró que "estamos ya trabajando a nivel técnico para tratar de construir esa visión. Es la instrucción que tenemos de los presidentes, pues ahora nos toca transformarlo en una realidad", comentó.

"Hoy hay una gran oportunidad, para ambos países, de construir en conjunto algunas ideas, programas que nos permitan avanzar en esa dirección", dijo.

Velasco está a cargo de un área crítica de las relaciones exteriores de México, una que de hecho se encuentra en el centro de su política exterior y una que también tiene vínculos íntimos con temas económicos y sociales.

En ese sentido, no es una intervención que un país, sobre todo vecino, plantee el impacto de una política dada en su propio territorio y su propio sistema. "Lo que nosotros siempre defendimos y dijimos: México va a adoptar soluciones conforme a lo que marcan nuestras leyes. A lo que nosotros de manera soberana pensamos que es la manera de resolverlos".

Expresó rechazo a los señalamientos del historiador Enrique Krauze respecto a pedir que Biden convenza al presidente López Obrador de cambiar algunas decisiones, y recordó que a lo largo de la historia del país siempre ha habido "una escuela de mexicanos que han abogado históricamente por una mayor intervención de Estados Unidos en México, por lo que creen que son afinidades con ciertas agendas en nuestro país".

De acuerdo con el funcionario, la visión compartida "ayuda a que haya un diálogo donde se puedan encontrar este tipo de coincidencias y de donde se puedan también abordar los temas que seguro habrá de retos entre los dos países".

La relación es tan compleja y la frontera tan amplia "que es imposible pensar que no va a haber grandes retos en esta nueva etapa, pero sin duda esa relación personal (entre los presidentes) ayuda a que esto funcione de mejor manera".

Sin embargo, agregó, "eso no quiere decir que no haya una relación institucional y que no haya canales institucionales y diplomáticos para llevar adelante la relación. Y muchos de ellos, además, son los que permiten en el día a día que se administre la relación en muchos ámbitos".

"La relación transcurre en ese tipo de canales y no es el único. Tenemos los que están establecidos en el nuevo T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) y ya antes en el NAFTA", dijo.

Hay canales de comunicación fuera del gobierno, como los empresariales y académicos, apuntó Velasco.

Por José Carreño e Israel López

