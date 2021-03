Día de la Felicidad 2021: Estas son las canciones que nos hacen FELICES, según la ciencia

La felicidad se define como una sensación de bienestar y realización que experimentamos cuando alcanzamos metas, deseos o propósitos; no hay necesidades que apremien, ni sufrimientos que atormenten. Se lee bonito, y en realidad lo es, así que para celebrar el Día Internacional de la Felicidad que se celebra este sábado 20 de marzo, te dejamos unas canciones que según la ciencia nos hacen sentir felices.

Sí, este 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad que desde 2013, las Naciones Unidas han festejado como reconocimiento del importante papel que desempeña la misma en la vida de las personas de todo el mundo. Bueno, sin más, vamos al listado de las canciones que nos ponen de buenas. ¡Súbele!

Las 10 canciones que nos dejan alegres, según la ciencia

Walking on Sunshine – Katrina & The Waves

Lleva desde hace décadas siendo considerada una de las canciones más alegres y positivas de la historia. De hecho, se ha utilizado en numerosos spots publicitarios para transmitir precisamente dicha emoción. Tiene un ritmo muy animado y la letra refleja el mismo patrón.

I Will Survive – Gloria Gaynor

Hay numerosas versiones de esta canción, incluyendo la que la artista creó en castellano. Sigue siendo un himno que hace sonreír a la gente, por lo que no resulta sorprendente que siga teniendo éxito aún a día de hoy.

Livin’ On A Prayer – Bon Jovi

Continuando con este repaso por las canciones más alegres de la historia de la música, la neurociencia nos trae un poco de rock and roll de la mano de Bon Jovi. Con este tema volvió la banda después de un lustro de inactividad y sigue siendo aún hoy uno de los himnos de la felicidad más conocidos.

Girls Just Wanna Have Fun – Cyndi Lauper

Esta canción aún sigue sonando en celebraciones sociales como bodas, cumpleaños, etc. Un recordatorio de la importancia de divertirse sin otro objetivo más que el de pasárselo bien.

I’m a Believer – The Monkees

Esta melodía tiene un ritmo motivacional y un espíritu enérgico que inspira a cualquiera. No hay más que darle al play para comprobarlo por uno mismo.

Eye Of The Tiger – Survivor

Esta alegre canción de Survivor ha aparecido en películas como las de Rocky Balboa por su ritmo animado y energizante. De hecho, Eye of the tiger se utiliza a menudo en contextos deportivos para motivar a la gente tanto antes como durante el ejercicio.

Uptown Girl – Billy Joel

Con su característico ritmo alegre, Billy Joel nos trae una canción llena de energía que irradia pasión por vivir. El videoclip muestra a un joven enamorado que quiere conquistar a una chica que no ha salido de su burbuja.

Good Vibrations – The Beach Boys

La neurociencia nos trae música de finales de los años 60 para subir el ánimo como nunca. Su título lo explica todo. Con Good vibrations, los talentosos chicos de California han creado una canción para saltar de alegría y ponerse de buen humor.

Dancing Queen – Abba

No sorprende que al hacer un repaso por las canciones más alegres de la historia de la música, la neurociencia elija esta archiconocida canción de Abba como una de las mejores para animarse. Esta canción trata de una chica joven que solo tiene en mente bailar toda la noche sin pensar en lo que tiene a su alrededor.

Don’t Stop Me Now – Queen

Este tema no es sólo una de las canciones más alegres de la historia de la música, es también uno de los temas más conocidos de Queen. En este sentido, Don’t Stop Me Now es una canción tremendamente enérgica a la que uno no se puede resistir. Sin duda uno de los clásicos de la música, que la neurociencia en este caso nos presenta como la canción más alegre que hay.

ar