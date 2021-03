VIDEO VIRAL: Perro conduce una motocicleta y destroza las redes sociales

Se hizo viral un video en el que un perro conduce una motocicleta, mientras su dueño va atrás del vehículo y toma de la cintura a su habilidosa mascota. Incluso, hay un momento en el que el dueño del animal se toma un tiempo para saludar a las personas que lo están grabando.

Esto sucedió en la región de Envigado en Colombia. Y aunque es muy normal ver que los perros hacen diferentes actividades y son grabados, el hecho de manejar una motocicleta es algo que no se había visto nunca. Menos si se trata de una carretera con automóviles, como en este caso.

En el video de alrededor de un minuto se puede ver al animal en una motocicleta semiautomática, mientras transita por una avenida del sur del valle de Aburrá. Su copiloto está tan confiado por las habilidades del animal, que incluso tiene un cigarro en la mano y lo va fumando.

El perro no lleva casco, pero tiene unos lentes que le sirven para que no le pegue el viento y no se le sequen los ojos. “Qué nivel parcero”, se escucha decir a quien graba el video, impresionado por lo que ve desde el automóvil en el que viaja.

Sicólogo: el perro motero no existe



El perro motero: pic.twitter.com/3oWW3CKe2t — Aleja Rojas (@alejarojas_g) February 26, 2021

Opiniones divididas por el video

Pese a lo increíble de las imágenes, en las redes sociales se han leído opiniones divididas. Algunos usuarios tomaron con humor y con asombro el hecho que se mostraba en el post de Twitter. Pero otros reclamaban al hombre por no tener responsabilidad y poner en riesgo su vida, la del animal y las de las otras personas que iban en los vehículos alrededor.

Algunos fueron más lejos y buscaron la intervención de las autoridades de la provincia. Algunos de ellos etiquetaron a instituciones gubernamentales en la publicación, pensando que así podrían hacer algo al respecto. Además de la obvia violación a las reglas de tránsito.

