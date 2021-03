Emma Coronel, esposa de 'El Chapo', renuncia a su derecho a audiencia preliminar en EU

A casi un mes de la captura de Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, revelaron que la modelo renunció a su derecho a una audiencia preliminar ante la justicia de Estados Unidos. La Corte del Distrito de Columbia acusa a la mujer por su relación con el narcotráfico.

Coronel firmó la declinación junto con su abogado, Jeffrey Licthman, donde asegura que entendió de qué la acusan penalmente y que ha sido notificada de sus prerrogativas.

“Estoy de acuerdo en renunciar a mi derecho a una audiencia preliminar bajo Fed. R. Crim. P. 5.1 o Fed. R. Crim. Pág. 32.1”, se lee en el documento de una página que fue turnado este 19 de marzo.

Emma Coronel NO es testigo protegido, asegura su abogado

Emma Coronel no sería testigo protegido de Estados Unidos, ni colaboraría con autoridades para hundir a Joaquín Guzmán Loera ni al Cártel de Sinaloa -organización criminal de la que Guzmán era líder-; esto según declaró en la Ciudad de México, José Luis González Meza, quien es el mismo abogado defensor de "El Chapo".

Este lunes 1 de marzo Emma Coronel cumplió una semana tras las rejas del Centro de Detención de Alexandria, en Estados Unidos, la causa de su detención fueron las denuncias acerca de su probable implicación en tráfico de drogas y apoyo en el escape de Joaquín Guzmán de la cárcel del Altiplano en México.

De acuerdo con la cadena Telemundo el abogado de Joaquín Guzmán Loera, José Luis González Meza, declaró en conferencia de prensa desde la Ciudad de México que la aún esposa de su cliente -Emma Coronel- no ha cooperado con las autoridades estadounidenses. Así mismo, no señaló que la detención fuera una venganza de Coronel por las infidelidades de El Chapo.

“Hay dos versiones, una que ella se entregó y otra que fue detenida en Virginia”, dijo Meza a periodistas en la CDMX.

Quieren asesinar a Emma Coronel y su familia

Luego de que diversos medios dieran a conocer una supuesta cooperación de Emma Coronel que consistía en delatar a poderosos miembros del Cártel de Sinaloa, su abogado criticó a las fuentes federales que brindaron esa información, ya que con la filtración buscaban "matar" a la esposa del Chapo y a sus hijas.

Sin embargo, no desmintió el hecho, sino que su abogado Jeffrey Lichtman se limitó a decir: "No voy a comentar sobre lo que se va a hacer o no".

En entrevista para WABC Radio, Lichtman agregó que “plantar semejante historia” es “absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años”.

“Seamos claros en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer esas afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas“, agregó Lichtman.

