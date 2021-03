Donald Trump pone sus CONDICIONES; va por la PRESIDENCIA de EU en 2024 si pasa esto

Como buscando un pretexto, Donald Trump volvió a sugerir la posibilidad de volver a contender para la presidencia de Estados Unidos en 2024 si es que la actriz Meghan Markle también compite en esas elecciones como candidata del Partido Demócrata.

En una entrevista que ofreció a Fox News, la periodista aprovechó para preguntar su opinión acerca del tema de moda: Meghan Markle, el príncipe Harry y su ruptura con la corona británica.

En la conversación, el magnate respondió que no es fanático de la actriz, pero que espera que ella lance su supuesta carrera presidencial en 2024, por que de esa manera "tendría un sentimiento aún más fuerte hacia la carrera", dijo Trump.

"No soy fan de ella. Creo que lo que ella habla sobre la familia real y la reina (...) conozco a la reina, como ustedes saben. Me he reunido con la reina y creo que la reina es una persona tremenda. Y no soy fan de Meghan".