VIDEO: Conoce a Tilla, el primer nacimiento de gorila gigante en los últimos 16 años

Es ist ein #Mädchen! Als großes Dankeschön für die Unterstützung in stürmischen Zeiten möchten wir die Patenschaft für unsere kleine #Gorilla-Dame an alle Berliner*innen übertragen. Was nun noch fehlt, ist ein Name. Wir freuen uns über eure Vorschläge bis zum 8. März! #ZooBerlin pic.twitter.com/seLxY1cBvD