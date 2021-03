George Floyd: Juez restituye cargo de homicidio en tercer grado contra el ex-policía acusado de su muerte

El caso de George Floyd vuelve a tomar fuerza luego de que el juez responsable imputara un nuevo cargo al policía responsable de la muerte del hombre afroestadounidense de 46 años. De esta manera, el ex-oficial de Minneapolis, Minnesota podría tener más posibilidades de ser condenado por el jurado.

Este jueves 11 de marzo, el juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, aceptó la solicitud de los fiscales, quienes pidieron restituir el cargo de asesinato en tercer grado contra el acusado, Derek Chauvin.

Hasta hace poco, el funcionario había desestimado el cargo porque no justificaba al ex-policía de las circunstancias de la muerte de George Floyd, pero un fallo de la corte de apelaciones en un caso aparte estableció nuevos fundamentos que le hicieron reconsiderar la petición.

La acusación se sumará a las otras imputaciones que el implicado ya enfrenta, por homicidio y homicidio en segundo grado. Y resulta ventajoso para los fiscales, quienes podrán otorgar a los jurados una opción más para condenarlo por asesinato.

Derek Chauvin, expolicía implicado en la muerte de George Floyd. Foto: AP

La diferencia entre ambos cargos es que el asesinato en segundo grado supone que esto no se hizo de forma premeditada pero que existía la intención de matar, mientras que el tercer grado representa que no había pretensiones o que hubo negligencia que derivó en el deceso de la víctima.

Derek Chauvin y otros tres ex-agentes de policía —Thomas Lane, J. Alexander Kueng y Tou Thao — deberán responder por sus acciones del 25 de mayo de 2020, cuando el primero presionó su rodilla contra el cuello de Floyd durante 9 minutos, aproximadamente, provocándole asfixia. El hombre afectado declaró en varias ocasiones que no podía respirar pero el oficial de policía no cedió, por lo que murió al poco tiempo. Los otros implicados no hicieron nada por evitar la agresión.

Los hechos quedaron filmados en video y suscitaron una ola de protestas en varios puntos de Estados Unidos así como el fortalecimiento del movimiento Black Lives Matter.

El juicio de los responsables podría iniciar en el verano.

DFC