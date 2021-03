Tiroteo en escuela de Arkansas: estudiante recibió un disparo en primer día de CLASES presenciales

Un estudiante recibió un disparo en una escuela secundaria de Arkansas el lunes temprano en el primer día en que se reanudaron las clases de tiempo completo después de meses de restricciones de bloqueo por coronavirus, de acuerdo con el New York Post.

El incidente en la escuela secundaria Watson Chapel en Pine Bluff obligó al distrito a un nuevo bloqueo de emergencia, con un estudiante gravemente herido y un segundo joven bajo custodia policial, informó KARK-TV.

El estudiante herido fue llevado al Hospital de Niños de Arkansas en helicóptero. De acuerdo al jefe de policía de la localidad, Kelvin Sergeant, el joven de 15 años se encuentra "muy grave".

¿Cómo fue el tiroteo?

Sergeant calificó el incidente como un ataque "aislado y dirigido" que involucró a dos estudiantes matriculados en la escuela.

Dijo que la policía llegó a la escuela alrededor de las 10 a.m. y encontró al estudiante herido en un pasillo cerca de la oficina de la escuela. Mientras que el presunto tirador, también de 15 años, fue encontrado por agentes de la policía escondidos detrás de una casa cercana.

"No tenemos un motivo definido en este momento de por qué ocurrió el incidente. Sin embargo, creemos que este fue un incidente dirigido en lugar de un incidente aleatorio", informó Sergeant.

Sobre el joven bajo custodia no hubo detalles adicionales disponibles.

El distrito escolar indicó en Facebook que “este fue un incidente aislado y todos los estudiantes están a salvo en este momento”.

"El padre del estudiante herido ha sido notificado, así que si la escuela no le ha notificado a usted, su estudiante está seguro y protegido", agregó.

También informó que no la policía no permitía que nadie entrara o saliera de los edificios, por lo que los papás no podrían ir a buscar a sus hijos en ese momento. Sin embargo, el bloqueo se levantó a medio día, según KATV.

