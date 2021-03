Reunificar a familias, el reto de la Política migrante de Joe Biden

Debido a la pandemia por COVID-19 y a la anterior administración en Estados Unidos, las solicitudes de asilo estaban retrasadas y miles de familias fracturadas, una situación que busca revertir el presidente Joe Biden.

Lucía y su hijo Ernesto llevan más de tres años separados, luego de ser detenidos por autoridades de Estados Unidos en 2017, en El Paso, Texas. Salieron de El Salvador en busca de refugio después de huir de la narcoviolencia.

"(Estar en un centro de detención) fue lo más horrible que me pudo pasar, más cuando nos separaron porque fue la última vez que lo abracé (a su hijo) y él llorando me decía que para dónde, y yo no sabía nada", relató Lucía, quien aceptó una entrevista con El Heraldo de México siempre y cuando no se revele su nombre real, ya que su proceso migratorio aún está pendiente.

Aproximadamente 5,500 niños fueron separados de sus padres en la frontera entre EU y México, las rupturas se produjeron sobre todo en 2017 y 2018, según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Lucía, quien en ese entonces tenía 39 años de edad, y su hijo 14, explicó que cuando pidieron ayuda en EU les ofrecieron una galleta y jugo, sin embargo, no pasó más de un día para que Ernesto fuera llevado a otro centro de detención.

ESTÁN EN VILO. ● Al menos 545 menores no se han podido reunir con sus padres. Foto: AP

“Nos pusieron en una habitación y de repente llegó un hombre y nos dijo: despídanse de sus hijos, y no nos dijeron a dónde. Se llevaron a niños pequeños y grandes, eran como 18 menores”, recordó entre lágrimas.

Con cifras del año pasado, se calcula que cerca de 2,000 separados bajo esa política se han reunido con sus padres, y casi 600 están con patrocinadores en EU o han alcanzado la edad adulta.

Un grupo de abogados designado por un Tribunal Federal para las reunificaciones admitió que no ha podido localizar a los padres de 545 niños apartados de sus familias entre 2017 y 2018, tarea que fue tomada por el gobierno de Biden.

La mujer no tuvo contacto con su hijo hasta después de ocho meses, cuando fue liberada de un centro de detención en Sierra Blanca, Texas.

AMENAZAS, A LA ORDEN

De acuerdo con Lucía, durante el tiempo que estuvo retenida en EU pudo presenciar maltratos y amenazas por parte de los trabajadores, incluso encontró alimentos en mal estado.

“A veces las personas que nos cuidaban nos gritaban horrible (…) había días que no comíamos, una de las detenidas encontró un gusano en la comida y nos decían que si decíamos algo nos iban a meter al hoyo”, declaró.

Por su parte, Ernesto quien fue detenido por un mes y actualmente vive con familiares en Estados Unidos, ha presentado problemas en el aprendizaje escolar, estrés y dolores de cabeza frecuentes, entre otros.

Lucía es asesorada por la organización sin fines de lucro "Al Otro Lado", quien se dedica a representar legalmente a los padres que fueron separados de sus hijos antes y durante la “Tolerancia Cero”.

Esta ONG ha logrado reunificar a 37 familias y actualmente está trabajando con 33 nuevas.

Por Sayuri López Zamora

