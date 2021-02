¡Hasta 80 MIL DÓLARES! Estos 6 lugares de EU te dan DINERO por VIVIR ahí

Hay que reconocerlo: vivir en una gran ciudad es costoso y no es para todos. Muchas personas prefieren una mayor tranquilidad sin tráfico en un lugar más pequeño que les permita sentirse parte de una comunidad.

Y el panorama mejora aún más cuando no solo la vida es más barata, sino que además te pagan por vivir ahí. ¿Imposible? No, y estos seis lugares de Estados Unidos lo demuestran. ¡Toma nota!

1. Baltimore, Maryland

Esta conocida ciudad paga hasta 5 mil dólares a las personas por comprar una casa nueva.

Además, las personas pueden inscribirse en el programa Vacants To to Value, que ofrece 10 mil dólares para comprar una casa desocupada y arreglarla para habitarla.

2. New Haven, Connecticut

Es la tercera ciudad más grande de Connecticut, con una población de 124.000 habitantes. Se ubica sobre la costa del estrecho Long Island y es sede de la prestigiosa Universidad de Yale.

De acuerdo con CNN, este lugar ofrece incentivos de un monto total de hasta 80 mil dólares para atraer residentes.

3. Harmony, Minnesota

Con una población de poco más de mil habitantes, esta localidad otorga hasta 12 mil dólares para las personas que quieran construir allí una casa.

4. Alaska

Aunque aquí no te pagan por el hecho de que compres una casa, si paga a las personas que viven ahí. Esto debido a que el estado les da a sus residentes "una cuota de sus ganancias por los ingresos del petróleo" que puede significar hasta 2 mil dólares anuales.

5. Marne, Iowa

Esta localidad que recién se conforma ofrece tierras gratuitas para que las personas puedan construir en ellas sus hogares y establecer sus negocios.

6. Natchez, Misisipi

Ofrecen pagar 6 mil dólares a trabajadores que estén dispuestos a mudarse allí y comprar una vivienda como residencia principal.

Con esta peculiar oferta la ciudad busca incrementar su población, que en los últimos años ha disminuido considerablemente, buscando con ello evitar convertirse en una “ciudad fantasma”.

¿Listo para tomar tus maletas?

