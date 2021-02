9 de febrero, el día que DONALD TRUMP puede HUNDIRSE o BURLAR la justicia

¿Por qué será tan importante el 9 de febrero para Donald Trump? Resulta que los demócratas de la Cámara de Representantes pidieron que el expresidente testifique bajo juramento para su juicio político en el Senado, tras presuntamente incitar a los estadounidenses a participar en los disturbios del capitolio.

De acuerdo con los legisladores, el expresidente de Estados Unidos deberá explicar por qué él y sus abogados han disputado acusaciones fácticas en el centro del caso. La solicitud de los fiscales del caso deja muy clara su posición de presentar un caso que llegue hasta las últimas consecuencias.

Además, el juicio político en el Senado está programado para el 9 de febrero, ahí Trump deberá enfrentar a la "justicia" de su país por "incitar" a una multitud de sus seguidores que irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero.

Abogados de Trump se BURLAN de Juicio Político

La defensa de Donald Trump entregó ante el Senado la respuesta de 14 páginas al artículo del juicio político que presentaron en la cámara de Senadores contra el exmandatario. En el texto del poder judicial de EU acusaron al demócrata de insurrección e incluso lo señalaron por "grave traición".

De acuerdo con los abogados Bruce Castor y David Schoen, la disposición constitucional "requiere que una persona efectivamente ejerza el cargo para someterse a un juicio político". Además, puntualizaron que el Senado no tiene el poder para destituir a alguien que "ya no ocupa cargo alguno"

"Como el 45.º presidente ya no es 'presidente', la cláusula 'debe ser destituido de su cargo en un juicio político por...' es imposible de implementar para el Senado. Noticias Relacionadas Callan rumores de DIVORCIO entre Melania y Donald Trump: "Entre ellos hay amor genuino" Por lo tanto el procedimiento actual ante el Senado es nulo 'ab initio' [inválido desde el principio] como una nulidad legal que evidentemente va en contra del lenguaje claro de la Constitución", indica el documento.

¿Cómo será el Juicio Político contra Donald Trump?

Un juicio político tiene como finalidad la destitución del Presidente, pero como Trump ya no está en el poder, entonces ¿qué sigue?

Aunque la Cámara Baja actuó con rapidez para acusar a Trump, no enviaron a la Cámara Alta los artículos de acusación necesarios para el comienzo del juicio, por lo que la destitución del expresidente ya no es posible y ya no es el objetivo de este proceso.

De acuerdo con The New York Times, "la condena en un juicio político no descalificaría automáticamente a Trump para postularse a un futuro cargo público". Sin embargo, si el Senado lo condena, la Constitución permite una votación posterior para impedir que el funcionario ocupe “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos”, explica el medio.

El diario apunta que esa posibilidad podría ser atractiva para los demócratas y también para muchos republicanos que están convencidos de que eso es lo único que sacará a Trump de su partido.

vbs