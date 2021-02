Donald Trump acusado de "grave TRAICIÓN" en argumentos de juicio político

Esta mañana los gerentes en el juicio de Donald Trump presentaron formalmente sus argumentos contra el expresidente y lo señalaron como "traición" y enfatizaron que puso en peligro "la seguridad nacional", esto tras el presunto

Los gerentes del juicio político contra Donald Trump presentaron esta mañana sus argumentos, señalaron que el expresidente estadounidense cometió una “traición” y puso en peligro “la seguridad nacional”, tras el asalto al capitolio.

De acuerdo con NBC News y CNN los gerentes, que actuarán en el juicio contra Trump como fiscales, hicieron énfasis en que “la responsabilidad del presidente Trump por los eventos del 6 de enero es inequívoca” y fue señalado como el incitador del ataque al Capitolio.

"Su conducta puso en peligro a cada miembro del Congreso, la transición pacífica del poder y la línea de sucesión, y comprometió nuestra seguridad nacional. Es precisamente el tipo de ofensa constitucional que garantiza una descalificación de un cargo federal".

Trump sin una defensa fuerte

La situación luce complicada para el magnate, quien apenas el pasado fin de semana reemplazó a su principal asesor legal. Ahora, su nuevo equipo tendrá poco más de una semana para prepararse antes del inicio del juicio el 9 de febrero.

Abogados de Trump renuncian a días de su juicio

Los miembros del Senado acordaron no comenzar los alegatos de apertura del juicio antes del 9 de febrero, pues así el expresidente tendría oportunidad de prepararse. Pero la decisión parece no haber sido de gran ayuda, ya que Butch Bowers y Deborah Barbier, dos de sus principales defensores, ya no forman parte del equipo legal del empresario.

Donald Trump FOTO EFE

Parece ser que la renuncia se trató de una decisión consensuada, pues los abogados tenían una diferencia de opinión sobre la dirección del caso, por lo que prescindieron de su cargo.