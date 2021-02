VIDEO: La edad de la REINA ISABEL II no importa, ¡Mira lo que dijo de la VACUNA COVID-19!

Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la reina Isabel II, de 94 años de edad, se sumó al home office. Estuvo en una videollamada con cuatro oficiales de salubridad que están al frente de la estrategia de vacunación contra la COVID-19.

“Piensa en los otros y vacúnate contra el Covid”, dijo la reina Isabel II a todos los que aún no se han vacunado contra el coronavirus. La monarca añadió que “fue muy rápido, y he recibido muchas cartas de personas que se han sorprendido de lo fácil que era vacunarse. Y el pinchazo no dolió en absoluto”.

“Una vez que te has vacunado, tienes la sensación de estar protegido, lo que creo que es muy importante, y por lo que pude ver, era bastante inofensivo”, dijo la monarca.

La reina Isabel también mencionó que la pandemia es una situación global que todos estamos enfrentando, "como una plaga; todos estamos en lo mismo”.

¿Cuál es la edad de la reina Isabel II?

A la edad de la reina Isabel II, 94 años, las personas son más vulnerables al coronavirus. Fue a principios de enero cuando la reina y su esposo, Felipe de Edimburgo, de 99 años de edad, se vacunaron por primera vez contra la COVID-19.

El duque Felipe de Edimburgo continúa hospitalizado desde hace varios días por una infección, pero se descartó desde un comienzo que la causa fuera el coronavirus.

Al día de hoy, más de 18.6 millones de ciudadanos británicos han recibido la primera inyección de la vacuna contra el covid. Algunos de los personajes que se han sumado a la campaña para promover la inoculación son el cantante Elton John y el actor Michael Caine.

El ministro de vacunas británico dijo que esta semana hubo dudas de entre el 11 y 15% de la población para aplicarse la inyección. Los grupos étnicos minoritarios son quienes tienen más reticencia a la vacunación debido a las teorías conspirativas.

En contraste, la tasa de aceptación para vacunarse es muy alta en Reino Unido, con alrededor del 90%. El gobierno tiene como objetivo que todos los adultos de la tercera edad hayan recibido al menos una dosis de la vacuna para finales del mes de julio, tal como ya ocurrió con la reina Isabel II y sin riesgo por su edad.

chp