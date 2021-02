¿Dónde está SIRIA? El país de las bases militares que Biden ordenó BOMBARDEAR

Este jueves, Estados Unidos ha bombardeado supuestas posiciones de milicias proiraníes en Siria, lo que lo convierte en el primer ataque ordenado por el presidente, Joe Biden, desde su llegada al poder. Por ello, vale la pena conocer ¿dónde está Siria y por qué es el centro del nuevo ataque americano?

Siria es un país soberano que se encuentra en la Asia Occidental. Comparte fronteras con Turquía por el norte, con Irak por el este, con Israel y Jordania al sur, y con Líbano y el mar Mediterráneo por el oeste.

Su nombre oficial es la República Árabe Siria y tiene una población de 19 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe y profesan la religión islámica. Además, existen minorías de las etnias asiria, armenia, turca y kurda junto a miles de refugiados palestinos.

FOTO: AFP

Su forma de gobierno es la república unitaria semipresidencialista y su presidente es Bashar al-Ásad, quien ha gobernado desde el año 2000 tras suceder a su padre, Háfez al-Ásad, quien presidió el país durante 29 años hasta su muerte.

Noticias Relacionadas ÚLTIMA HORA Biden ordena bombardeo en Siria contra bases militares

El país ha estado sumido en una guerra civil desde 2011, cuando el pueblo sirio salió a manifestarse en contra de las políticas implementadas por Bashar al Assad, impulsados por la Primavera Árabe. Posteriormente, en 2014 el Estado Islámico entró también a esta guerra y Siria se acercó a Estados Unidos para defender su territorio.

Ese año, el ministro sirio de Asuntos Exteriores, Walid al Mualem, abrió la puerta a bombardeos de los Estados Unidos contra el Estado islámico.

FOTO: AFP

A 10 años del comienzo de la guerra en ese país, la directora ejecutiva de UNICEF, Henrieta Fore, ha indicado que “los niños y las familias en Siria han sufrido mucho durante la última década y no se percibe un final próximo”.

Hasta marzo de 2020, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) estimaba que habían muerto al menos 384 mil personas en Siria. Entre ellas, 116 mil civiles, de los cuales 22 mil eran niños.

¿Por qué fue realizado este bombardeo?

El pentágono ha explicado que el bombardeo es la respuesta a recientes ataques contra tropas estadounidenses y de la coalición internacional en Irak, así como de "continuas amenazas" contra este personal.

"Esta operación lanza un mensaje inequívoco: el presidente Biden actuará para proteger al personal estadounidense y de la coalición", afirmó el Pentágono en su comunicado.

Tras este ataque estadounidense, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) ha informado que al menos 17 combatientes proiraníes murieron.

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue objeto este lunes de un ataque cuando impactaron en el exterior de sus instalaciones en plena Zona Verde dos cohetes tipo Katiusha.

Una semana antes, el pasado día 15, un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió en Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, tras el impacto de varios "katiushas", tres de ellos en el aeropuerto de la capital, de acuerdo con la agencia EFE. FOTO: AFP

La Casa Blanca no descartó responder al ataque, aunque aclaró que no tomará posibles represalias hasta que no determinara la autoría del hecho.

“El presidente de Estados Unidos y la Administración se reservan el derecho a responder el momento y la forma que elijamos”, indicó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Sitios militares y diplomáticos, incluida la Embajada de Estados Unidos, han sido atacados por docenas de cohetes y ataques con bombas desde el otoño de 2019. Desde entonces, tanto funcionarios estadounidenses como iraquíes culpan a facciones proiraníes, como Kataeb Hezbollah y Asaib Ahl al-Haq.

Esos grupos se oponen a la coalición liderada por Estados Unidos, con base en Irak desde 2014, para ayudar a luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico, también conocido como ISIS. FOTO: AFP

¿Cuáles podrían ser las consecuencias?

El bombardeo estadounidense llega en medio de la búsqueda por parte de la Administración de Joe Biden de retomar el Acuerdo Nuclear con Irán. Sin embargo, la recuperación del tratado luce complicada tras los ataques de ambos lados.

Por una parte, Teherán ha amenazado con limitar el acceso de los inspectores internacionales a algunas instalaciones y ha superado los límites permitidos de enriquecimiento de uranio, de acuerdo con el diario El País.

Por otra parte, Washington no está dispuesto a levantar las sanciones mientras Irán siga incumpliendo el acuerdo e Irán no piensa adaptarse a ese marco mientras Washington no suspenda esas sanciones.

CRS