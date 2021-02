Anuncian NUEVA VACUNA contra variante SUDAFRICANA del Covid-19; Moderna la producirá

Moderna anunció este miércoles que comenzará a hacer pruebas en Fase I, de una nueva vacuna que tiene como objetivo inmunizar específicamente contra la cepa del COVID-19 que surgió en Sudáfrica en enero de 2021.

A través de su página web, la farmacéutica emitió un comunicado en el que especificaba que ya se completó la fase de ensayo clínico y fabricación de una variante llamada “ARNm-1273.351”, diseñada genéticamente para proporcionar protección con la cepa B.1.351 del coronavirus.

Ahora, están en el siguiente paso del proceso de aprobación que consiste en enviar dosis a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para realizar las primeras pruebas, explicó la compañía. De igual forma, aclaró que estos ensayos clínicos los financiará directamente el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los NIH.

En los próximos días comenzarán las pruebas de esta nueva vacuna. Foto: AFP

La estrategia de Moderna

La farmacéutica explicó que por ahora tiene varias estrategias planeadas para combatir las nuevas variantes que han surgido en todo el mundo. Una de ellas consiste en probar si un refuerzo de la vacuna desarrollada inicialmente es suficiente, y la otra es la creación de esta nueva inyección.

En su comunicado, Moderna Inc destacó que estos serán los enfoques que analizarán para actualizar su lucha contra el coronavirus:

Una aplicación de refuerzo específico de variante, mRNA-1273.351, basado en la variante B.1.351 identificada por primera vez en la República de Sudáfrica, al nivel de dosis de 50 µg e inferior.

Una aplicación de refuerzo multivalente, mRNA-1273.211, que combina mRNA-1273, la vacuna autorizada de Moderna contra cepas ancestrales, y mRNA-1273.351 en una sola vacuna al nivel de dosis de 50 µg e inferior.

Una tercera dosis de ARNm-1273, la vacuna Moderna COVID-19, como refuerzo al nivel de dosis de 50 µg. La Compañía ya ha comenzado a dosificar esta cohorte con el refuerzo.

Además, los científicos de la empresa también analizarán cómo funcionaría este nuevo desarrollo para las personas que obtuvieron inmunidad natural, luego de contagiarse, y si les ayudaría a protegerse de las variantes del COVID-19, o si no es una gran diferencia.

La amenaza de las nuevas cepas

Recientemente, un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, detectó que las vacunas de Pfizer y Moderna podrían perder su efectividad frente a una de las nuevas variantes del coronavirus.

La publicación reporta una investigación en la que se sometió a diversas muestras de ARN de las mutaciones de COVID-19 de Gran Bretaña y Sudáfrica.

Para el análisis, se tomaron distintas versiones del virus del SARS-CoV-2 diseñadas de forma artificial, pero que replicaban cada una de las nuevas cepas, así como la sangre de 15 personas que habían recibido las dosis completas de las vacunas. LeyendaLas vacunas de Pfizer y Moderna parecían no ser muy efectivas con la cepa sudafricana. Foto: AFP

De acuerdo con los datos, ambas vacunas mostraban una efectividad media a alta cuando eran probadas en la cepa inglesa, pero cuando se trataba de la sudafricana su efectividad era mucho menor.

“Nuestra información es consistente en una neutralización más pobre del virus con las mutaciones de la espiga B.1.355 que, con otros sets de mutaciones, y sugiere que el virus con cambios en el sitio de unión al receptor es menos neutralizado que los virus en donde la mutación sucede en la terminal N de la proteína de espiga”.

La respuesta de Pfizer

Por su parte, Pfizer y BioNTech anunciaron que también buscarán la forma de hacer que su vacuna sea más efectiva contra las nuevas cepas, pero a través de la aplicación de una tercera dosis del medicamento ya existente.

La primera prueba incluirá 144 voluntarios y tiene como objetivo comprobar si usar una tercera inyección de 6 a 12 meses después, es capaz de ‘reactivar’ el sistema inmune para proteger a los individuos contra las nuevas cepas del SARS-CoV-2.

“Aunque no hemos visto ninguna prueba de que las variantes circulantes provoquen una pérdida de la protección proporcionada por nuestra vacuna, estamos tomando múltiples medidas para actuar con decisión y estar preparados en caso de que una cepa se vuelva resistente a la protección proporcionada por la vacuna”.

