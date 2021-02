"NIÑOS MIGRANTES no estarán en JAULAS", Biden defiende instalación fronteriza

En 2019 fotos desgarradoras de niños migrantes encerrados en jaulas le dieron la vuelta al mundo; en aquella época tanto organizaciones de Derechos Humanos y activistas alzaron la voz hasta que el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el cierre de las instalaciones; sin embargo, dos años después con Joe Biden nuevamente abrieron este sitio por lo que las críticas contra el demócrata hicieron eco.

Fue este martes que la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la reapertura del centro durante la administración de Joe biden y alegó que no se trata de "encerrar a los niños en una jaula" y que en realidad es una solución temporal ante el ingreso de decenas de niños durante la pandemia del Covid-19.

"No se trata de niños encerrados en jaulas. Esta es una instalación que seguirá los mismos estándares que otras instalaciones del HHS. No es una réplica. De ninguna manera.

No tenemos la intención de repetir las políticas migratorias de la Administración anterior. Pero estamos en unas circunstancias en las que no vamos a expulsar a menores no acompañados en la frontera. Eso sería inhumano", enfatizó la representante del Gobierno de Biden.