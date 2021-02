Ted Cruz se DISCULPA por viaje a CANCÚN ante Britney Spears en sketch: "Todo fue idea de las chicas"

El programa Saturday Night Live lo volvió a hacer. Este sábado, el legendario show de televisión comenzó con un sketch en el que aparece Chloe Fineman que parodia a Britney Spears como presentadora de un show de televisión que ofrece a figuras públicas un lugar para disculparse de sus errores recientes.

Como era de esperarse, uno de sus invitados es Ted Cruz, imitado por Aidy Bryant, quien ha estado en el ojo del huracán esta semana por viajar a Cancún en medio de la fuerte tormenta invernal en Texas

En el show de Spears llamado "Oops, You Did It Again", la cantante le informa a Cruz que muchas personas internet lo llamaban cobarde. Su respuesta fue: “Déjame preguntarte esto, ¿un cobarde tendría los pantalones para culpar de sus acciones a sus hijas pequeñas? Todo el viaje fue idea de las chicas".

Esto con relación a la justificación de Ted Cruz sobre el viaje que hizo con su esposa e hijas el miércoles. Tras la avalancha de críticas por dejar Texas, el estado que representa, el senador indicó que solo voló para acompañar a sus hijas.

Noticias Relacionadas Alexandria Ocasio-Cortez reúne 2 mdd para Texas mientras Ted Cruz viajó a Cancún

“Esta ha sido una semana exasperante para los tejanos. Como millones de tejanos, nuestra familia también perdió calor y electricidad. Con la escuela cancelada durante la semana, nuestras niñas pidieron hacer un viaje con amigos. Queriendo ser un buen padre, volé con ellos anoche y regresaré esta tarde", dijo.

La siguiente persona en pedir disculpas dentro del programa ficticio fue el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo, interpretado por Pete Davidson, quien recibió una reacción violenta por no contar las muertes en hogares de ancianos durante la pandemia de COVID-19, de acuerdo con Los Ángeles Times.

Mientras que la actriz Gina Carano, la ex estrella de The Mandalorian, parodiada por Cecily Strong, se unió al show para disculparse por comparar la difícil situación de los conservadores en Hollywood con las personas que viven en la Alemania nazi.

"Nunca hubiera hecho esa comparación nazi si hubiera sabido que todos iban a ser tan nazis al respecto", dijo.

El video del sketch fue publicado por la cuenta de Saturday Night Live en YouTube y aquí te lo compartimos:

CRS