Suben precios del servicio eléctrico en Texas tras tormenta; habitantes se quedan sin AHORROS para poder pagar

La tormenta invernal no fue el único desastre que los habitantes de Texas debieron enfrentar. Cerca de 4 millones de residentes se quedaron sin suministro eléctrico luego de que se presentaran apagones masivos en la región. Sin embargo, aquellos que no fueron víctimas de la situación, no fueron más afortunados que otros; ahora enfrentan deudas exorbitantes por las altas sumas que se despliegan en sus facturas de luz.

Tal es el caso de Scott Willoughby, un veterano de 63 años que vive en Dallas y que se ha visto afectado por los graves problemas que tuvo el servicio eléctrico días atrás. Su factura de luz presentó un excedente y el hombre tuvo que pagar un total de 16.700 dólares.

Para saldar su deuda, el residente se vio obligado a vaciar su cuenta del banco, tomando todos sus ahorros para cubrir la suma. No es el único perjudicado, se han presentado múltiples quejas de texanos que se encontraron con una sorpresa desagradable al verificar sus recibos.

Otro habitante de Dallas, llamado Julio García de 29 años, presentó una situación similar. Él contó a NBC News que su factura suele ser de 60 dólares mensuales, pero en esta ocasión alcanzó los 2.795 dólares. Ahora, busca la manera de pagar el adeudo, el cual rebasa sus posibilidades económicas.

Noticias Relacionadas ¡Lamentable! Muere niño latino de 11 años por las INTENSAS heladas en Texas

Foto: AP

Ambos hombres eran clientes de una compañía llamada Griddy, cuyos precios se ven alterados según la demanda del mercado. Con la tormenta de nieve, el gasto de electricidad de disparó drásticamente, llegando a tener un costo de 9.000 dólares por megavatio/hora. El promedio estacional suele ser de 50 dólares por megavatio/hora. Por ende, es un impacto severo para la economía de los habitantes en Texas.

Algunos de los afectados buscan apoyos o alguna solución que les ayude en esta situación inesperada. DeAndré Upshaw, una víctima más de dicha situación y quien debe pagar 7.000 dólares, hizo una crítica al servicio eléctrico.

"Estamos en el medio de una tormenta, la gente no tiene luz, no tiene agua, lo último de lo que deberías preocuparte es tener que pagar facturas astronómicas por los consumos", declaró el texano.

Greg Abbott, gobernador de Texas, aseguró vía Twitter que él y otros líderes del estado están buscando soluciones para ayudar a los habitantes y proteger su salud monetaria.

DFC