¿Se viene otra pandemia? Detectan NUEVO VIRUS transmitido de animales a humanos

Mientras el mundo enfrenta la pandemia del coronavirus, las malas noticias no se detienen, y ahora podría haber una nueva amenaza para la salud: una cepa de la gripe aviar que llegó a los humanos.

Anna Popova, responsable de la agencia rusa sanitaria Rospotrebnadzo, informó que se trata de la gripe aviar H5N8, que nunca antes había infectado a humanos.

The Guardian y El País reportan que este primer brote sucedió en una granja de aves de corral en donde, durante el mes de diciembre, decenas de animales comenzaron a infectarse.

Debido a la enfermedad, que es altamente mortal para las aves, se tuvo que sacrificar a algunas. Pero sucedió algo inédito, cuando siete de los trabajadores del lugar contrajeron también la infección.

Noticias Relacionadas Científicos hallan más de 140 mil virus en el intestino humano

Popova declaró que los investigadores del laboratorio Vektor “han tomado rápidamente medidas para controlar la situación”, y aislaron el material genético de la cepa, para analizarla y “controlar la situación”.

La responsable de la agencia especificó que “esta variante del virus no se transmite de una persona a otra, en el momento actual”.

El potencial de una nueva pandemia

El hecho de que actualmente no presente una amenaza para la sociedad, pues parece no ser contagioso entre las personas, no significa que sea algo insignificante. La experta especificó que esta situación podría cambiar rápidamente pues, al igual que el coronavirus u otros virus, las cepas son capaces de presentar mutaciones.

Pero, para la rusa, esta es una advertencia que “da tiempo al mundo entero para prepararse, en el caso en que este virus fuera más patógeno y peligroso para el ser humano, y adquiera la capacidad de transmitirse de persona a persona”.

Por lo que, desde ahora los científicos están trabajando con el material genético que obtuvieron para analizarlo. Así, se podría desarrollar más rápidamente una vacuna o medicamentos para combatir la enfermedad, en caso de que comiencen a presentarse más casos en humanos.

acmg