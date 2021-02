Comenzó la "CACERÍA" del ICE; detendrán a este tipo de INMIGRANTES en Estados Unidos

Desde el 18 de febrero el Gobierno de Estados Unidos ordenó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arresten y deporten a un grupo específico de inmigrantes. A continuación te explicamos quiénes son y por qué emitieron esta orden a pesar de que Joe Biden navega bajo la bandera amistosa con los migrantes que entran de forma ilegal a cumplir el sueño americano.

Atención, en la orden que emitieron especifican que los agentes del ICE se deben enfocar solamente en los migrantes que son considerados como amenazas para la seguridad nacional y pública; aunque aquí existe un vacío legal ya que no existe una especificación de a quiénes se les podría considerar como una amenaza.

Pero eso no es todo, en la misma orden especifican que también podrán ir contra todos aquellos que ingresaron a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020; es decir, que aunque no sean considerados como una amenaza contra el país podrán ser arrestados y deportados todos aquellos que no tengan forma de comprobar que entraron a EU antes de la fecha límite.

Una TRAMPA para INMIGRANTES

Otra traba para los migrantes ilegales es que en esta misma orden, que entró en vigor este jueves, especifican que los agentes necesitarán de una aprobación previa de un superior de alto rango si quieren aprehender a alguna persona que no entre dentro de estas categorías.

Es decir, según usuarios en redes sociales, esta excepción es contradictoria pues si los agentes se acercan a sectores en contra de migrantes ilegales podrían aprobar cualquier deportación. Uno de los factores que SÍ está a favor de los inmigrantes es que los policías deberán considerar factores como cuánto tiempo tiene que realizaron un delito, si cumplió una pena en la cárcel y sobre todo si tiene hijos o familiares estadounidenses.

“Debemos priorizar nuestros esfuerzos para lograr el mayor impacto de seguridad”, puntualizó el director interino de ICE, Tae Johnson.

