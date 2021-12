El escalofriante momento en que alumnos huyen del tirador en escuela de Michigan | VIDEO

Este martes, un joven de 15 años disparó contra los estudiantes de una escuela en Michigan, Estados Unidos, dejando tres personas muertas y ocho heridas; sin embargo, las víctimas pudieron ser más, ya que en redes sociales circula un impactante video que muestra cómo algunos alumnos lograron huir antes de que también les disparara.

Tras el tiroteo en la Oxford High School, algunos jóvenes aún se encontraban atrincherados en un salón cuando se escuchó que alguien tocaba la puerta pidiendo entrar. Era el agresor de 15 años, quien intentó engañar a los chicos diciéndoles que era un policía y que ya era seguro salir.

Algunos muchachos se escuchan aliviados al creer que la situación ya está bajo control, pero otros no confían en el hombre que insiste en entrar al aula. "No vamos a arriesgarnos", grita uno de ellos, mientras que el agresor le dice "Ok, bueno, sólo abre la puerta y veme a los ojos, hermano (bro)".

Casi caen en la trampa, a no ser porque el victimario dijo la palabra "bro" (hermano), término que las personas jóvenen usan para referirse a sus pares. Los alumnos, aún aterrorizados, detectaron ese error y gritaron "bandera roja", en señal de que se trataba del tirador, por lo que huyeron del salón de clases antes de que éste entrara y también les disparara.

Corrieron despavoridos sin importarles la nieve que había en el patio que conectaba con otro edificio de la escuela donde afortunadamente sí había policías. Ahí se refugiaron y es entonces que termina el video, afortunadamente sin más víctimas que lamentar.

Lo que sabemos del tiroteo en la escuela de Michigan

Pasado el mediodía de este martes 30 de noviembre, el 911 recibió más de 100 llamadas para solicitar apoyo en la Oxford High School, en Michigan, Estados Unidos, ya que alguien había disparado entre 15 y 20 ocasiones, lo que dejó como saldo tres estudiantes muertos y ocho personas heridas, entre ellas, un maestro de la escuela.

La oficina del alguacil informó que los fallecidos eran todos menores de edad: un muchacho de 16 años y dos chicas de 14 y 17 años; mientras que de las personas lesionadas por herida de arma de fuego, seis se encontraban en condición estable, mientras que los dos restantes se someterían a cirugías.

El presunto autor de los disparos -un joven de 15 años y alumno de la escuela- fue detenido y se le confiscó una pistola, pero no se dieron explicaciones sobre el motivo del ataque. La agencia AFP reportó que no hubo resistencia durante el arresto y que el sospechoso solicitó un abogado.

Los estudiantes rindieron homenaje a sus tres compañeros asesinados. Foto: AP

