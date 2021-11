Conmociona muerte de una niña de 7 años que fue dada de alta del hospital porque solo tenía migraña

Una familia escocesa está de luto tras la muerte de su pequeña hija de 7 años. De acuerdo con el testimonio, la pequeña Theia Rose McKie comenzó a sentirse mal el pasado lunes 15 de noviembre, por lo que sus padres la llevaron al médico, ahí estuvo internada hasta el martes, cuando la dieron de alta. Desgraciadamente, la niña falleció un día después.

Los padres de Theia relataron que un día después de ingresar al hospital Dumfries and Galloway Royal Infirmary, los médicos les dijeron que la niña solo tenía migraña y la dieron de alta. Su mamá publicó en Facebook ese día que les habían dado medicamentos para tratar el padecimiento de la niña, pero al parecer no estaba del todo convencida, pues no notaba mejorar.

Sin embargo, para el miércoles 17, la pequeña comenzó a vomitar y llorar de dolor, mientras le decía a sus papás que veía muchas luces. Después, Theia McKie perdió el conocimiento y murió en casa, relata una petición de la familia en GoFundMe para recaudar fondos para el funeral de la niña de apenas 7 años.

The Mirror relata que solicitaron al hospital información sobre la muerte de la pequeña, pero debido a las políticas de confidencialidad con los pacientes, no dieron datos.

La mamá de Theia ha dedicado emotivos mensajes a su hija en redes. Foto: Especial

Su mamá está devastada

Tracey McKie, madre de Theia, ha publicado en sus redes sociales mensajes dedicados a su hija fallecida. En uno de ellos se lee "Simplemente no tenemos palabras. Se llevaron a nuestra amable, divertida e inteligente princesa demasiado pronto".

De acuerdo con medios locales de Escocia, aún no se saben las causas de muerte de Theia, por lo que la familia deberá esperar a los resultados de la autopsia. Tracey precisó que no quiere culpar a nadie aún por la muerte de la niña, pero que sí se esclarezca por qué si sólo le diagnosticaron migraña, la pequeña falleció inesperadamente un día después de salir del hospital.

The Scottish Sun precisó que Tracey relató que su hija amaba la vida, pero que siete años no eran suficientes para estar juntos. Se dijo devastada, pero a la vez agradecida con las condolencuias y muestras de cariño, pues cada comentario le recuerda lo especial que era Theia para las personas de su entorno.

