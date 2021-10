Teresa tenía 10 años y murió por Covid-19: en la escuela le pidieron cuidar a niños que se sentían mal

Una niña de 10 años murió por complicaciones derivadas de Covid-19 tan sólo cinco días después de haberse contagiado; su familia exige justicia, ya que asegura que la pequeña se enfermó en la escuela, donde le habían encomendado cuidar afuera del salón a los compañeritos que se sentían mal.

Teresa Perry comenzó con los síntomas del nuevo coronvirus el 22 de septiembre coemnzó con dolor de cabeza y fiebre, pero para el fin de semana ya tenía tos y no podía respirar, por lo que sus padres la llevaron de inmediato a una clínica donde le hicieron una prueba de estreptococos (que salía negativa).

A la niña también le hicieron una prueba de detección de Covid-19, cuyo resultado postivo fue entregado dos días después de que la niña empeorara y dejara de respirar. Sus papás la llevaron al Hospital Infantil de The King’s Daughters Norfolk, en Virginia, Estados Unidos, sin embargo, la pequeña no resistió y murió el lunes 27 de septiembre.

Sus papás dijeron a The Virginian-Pilot que una semana antes de que Teresa comenzara a sentirse mal que en la escuela le habían encomendado la tarea de cuidar afuera de su salón a los compañeros que estaban enfermos; en caso de que se ordenara que debían volver a casa, la niña debía entrar al aula por su mochila y llevárselas.

Su madre, Nicole Sperry, condenó en Facebook que hayan expuesto a su hija de esa manera en el colegio: "ella estaba perfectamente sana y habría seguido estando aquí si la gente hubiera dejado de enviar a sus hijos enfermos a la escuela", agregó en la publicación.

Teresa murió cinco días después de presentar síntomas de Covid-19. Foto: Especial

"Teresa era niña scout y amaba cantar, bailar y dibujar; era una gran amiga para todos, incluso para todos aquellos que le hacían bullyng", se lee en el obituario de la pequeña.

¿Qué dijo la escuela sobre la muerte de Teresa?

Al ser cuestionadas sobre el caso de Teresa, quien estudiaba en quinto grado de la Hillpoint Elementary School, las autoridades no contestaron por qué la habían dejado como "enfermera"; sin embargo, una vocera del sistema educativo público de Suffolk dijo que el protocolo en caso de que un niño se sienta mal es que siempre esté acompañado por un adulto, "no un compañero o menor de edad".

En este sentido, prometieron investigar a fondo por qué la niña estaba a cargo de sus compañeros, precisa NBC News.

Los papás de la niña, Nicole y Jeff Sperry, dijeron que ambos ya estaban vacunados y que planeaban que sus hijos también recibieran sus dosis una vez que los biológicos se aprobaran para los menores de edad en el estado de Virginia. Asimismo, explicaron que la muerte de Teresa se dio justo en medio del debate en las escuelas de la entidad para relajar algunas medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas.

"Cuando estaba sentada junto a mi hija muerta, se llevaba a cabo una junta en la que los padres decían que Covid-19 no afectaba ni mataba a la gente sana y que tampoco le haría daño a los niños", por lo que reiteró que la pandemia aún no había terminado e instó a que no se levanten las restricciones.

(Con información de CNN y NBC News)