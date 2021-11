"Nuestros hijos no nos perdonarán", asegura Boris Johnson sobre cambio climático

El primer ministro británico, Boris Johnson, inauguró ayer la cumbre de líderes de la COP26 en Glasgow, Escocia, con un llamado a convertir la conferencia en el "principio del fin" de la lucha contra el calentamiento global.

"Si fracasamos, nuestros hijos no nos perdonarán. Nos juzgarán con amargura, y tendrán razón", dijo Johnson a los 120 jefes de Estado y Gobierno reunidos en la cumbre.

Los líderes mundiales se comprometerán hoy a detener y revertir la deforestación en 2030 con medidas apoyadas por 19 mmdd de fondos públicos y privados, adelantó la presidencia británica.

Johnson recurrió a la figura del "hijo más ilustre de Escocia", el espía James Bond, para hacer una analogía entre sus aventuras de la ficción dirigidas a salvar el mundo y la amenaza real para el planeta que supone el cambio climático por la acción humana.

"Estamos casi en la misma posición que Bond, excepto que la tragedia es que esto no es una película y la cuenta atrás para el día del fin del mundo es real y el reloj está sonando", señaló el premier.

La intervención de Johnson dio paso a dos días en los que los líderes presentarán sus estrategias, para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5ºC.

Posteriormente, los negociadores tratarán de cerrar durante las dos próximas semanas un acuerdo en una cumbre del clima que se considera la más importante desde el Acuerdo de París, en 2015.

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió en Glasgow a la comunidad internacional que se comprometa a recortar emisiones de CO2 en 45% para 2030 para evitar "cavar nuestra propia tumba".

"Es el momento de decir basta. Basta de brutalizar la biodiversidad, basta de matarnos a nosotros mismos con carbono, basta de tratar a la naturaleza como una letrina y de cavar nuestra propia tumba", dijo.

El presidente de EU, Joe Biden, defendió que la respuesta masiva necesaria para detener la crisis climática debe verse como "una increíble oportunidad" para todas las economías del mundo.

"Esta es la década que determinará las próximas generaciones. Es la década decisiva en la que tenemos la oportunidad de demostrarnos que podemos mantener el objetivo de (limitar el calentamiento a) 1.5ºC", dijo Biden en la COP26.

La reina Isabel II exhortó en un mensaje video a los dirigentes mundiales a un "frente común" para enfrentar el cambio climático.

Por su parte, la activista ambiental sueca Greta Thunberg subrayó en una concentración del colectivo ecologista Fridays For Future, que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque el liderazgo "está aquí fuera, no dentro de la COP26".

