Hombre asesina a joven afroamericano: le dijo un cumplido a su novia y ella lo incitó a matarlo

Barry Washington Jr., un joven afroamericano de 22 años, fue asesinado a tiros afuera a un bar de Oregon, en Estados Unidos, después de que le dijera un cumplido a una mujer blanca y ésta incitara a su novio -un trabajador en la fábrica de rifles- a que se vengara de él.

De acuerdo con medios locales, el joven de 22 años respetuosamente se acercó a Allie Butle y le dijo un cumplido y la invitó a salir; sin embargo, la mujer de 27 años le dijo a su novio Ian Cranston que la había ofendido y éste peleó con Barry afuera del establecimiento ubicado en la ciudad de Bend.

En redes sociales circulan fotos y videos del momento del asesinato del joven de 22 años, en ellos se aprecia como Allie grita groserías y maldiciones contra el la víctima antes de que se oyeran los disparos. Después se escuchan algunas risas y a alguien gritando que llamen a la policía.

La joven dijo que supuestamente Barry los había golpeado y empujado a ella y su novio, aunque testigos refirieron que las cosas no habían pasado así. Incluso acusaron racismo detrás del asesinato del joven, además de que señalan a Allie de haber incitado y disfrutado la agresión contra la víctima.

"Te alejaste riendo mientras su cuerpo yacía en el suelo luchando por respirar.... Otro hombre negro inocente a vuelto a perder la vida. Su nombre era Barry Washington y fue asesinado en público, a sangre fría, por Ian Cranston y Aliie Butler", escribió en Facebook una joven activista llamada LaRhonda Tyson.

Te recomendamos: (FUERTE VIDEO) Joven de 16 años muere en medio de un tiroteo; su amigo le disparó por error

¿Cómo pasó todo afuera del bar?

De acuerdo con el fiscal de Distrito de Deschutes, John Hummel, los hechos ocurrieron el pasado 19 de septiembre afuera del bar The Capitol y no hay evidencia de que el joven asesinado haya agredido o tocado a Allie. "Él le dijo algo amable y la invitó a salir y ella contestó 'no, gracias, me siento halagada pero estoy en una relación.' Ese fue el alcance de la interacción", afirmó el funcionario.

Esa escena no fue captada por las cámaras pero sí el momento en que los dos hombres están peleando afuera del centro nocturno. Sin embargo, las autoridades niegan que Barry haya agredido a la joven o su novio.

Según información del Daily Mail, únicamente Ian fue señalado por el crimen, pero no se le ha formulado una acusación formal; se sabe que pagó una fianza de 10 mil dólares para librar la cárcel por sospecha de homicidio involuntario; sin embargo, defensores de derechos humanos exigen que la joven también sea responsable, ya que fue la que incitó a cometerlo y además difundió los videos en redes y a medios de comunicación.

Ian testificó la semana pasada y no se declaró culpable, aun que deberá comparecer nuevamente el 7 de diciembre. Mientras tanto, la familia de Barry exige justicia por el joven, quien recientemente se había mudado de California a Oregon, pues insiste en que se trató de discriminación racial; asimismo, lanzó una campaña de recaudación en Go Fund Me.

Te puede interesar: Guardia dispara y deja con muerte cerebral a madre adolescente que intentó huir de una pelea escolar

Con información de Daily Mail y OPB