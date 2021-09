FUERTE VIDEO: Joven de 16 años muere en medio de un tiroteo; su amigo le disparó por error

Circula en medios de comunicación internacionales el impactante video del momento preciso en que tres jóvenes se enfrentan a tiros con hombres armados en calles de Brooklyn, Estados Unidos; sin embargo, algo sale mal y uno de ellos recibe el disparo accidental de uno de sus amigos.

De acuerdo con los reportes, los adolescentes armados corrían por la avenida Pitkin portando sudaderas con capucha cuando uno de ellos intentó disparar a un rival pero falló y la bala alcanzó a su amigo Cahlil Pennington, de 16 años, quien cayó ensangrentado al piso.

El tirador se dio cuenta que falló de objetivo al tropezar con su amigo, al tiempo que el otro joven que iba con ellos arrastró a Cahlil hacia la esquina de las avenidas Pitkin y Miller. La policía local puntualizó que el muchacho herido fue trasladado al Hospital Brookdale, pero no pudieron salvarlo y ahí fue declarado muerto.

En tanto, se sabe que sus amigos simplemente huyeron y que no hay algún detenido.

Cahlil recibió un disparo de su propio amigo y cayó al suelo ensangrentado. Foto: Especial

¿Qué pasó exactamente?

La policía detalló que los disparos comenzaron cerca de las 13:30 de este martes 28 de septiembre cuando un hombre disparó a uno de los jóvenes y ahí fue cuando se desató la persecución y posterior balacera en la que Pennington perdió la vida.

Cornell Pennington, padre de Calhil, relató al New York Daily News que su hijo de 16 años recibió dos disparos y que no lo merecía, a pesar de no ser perfecto, pensó que el joven ya había dejado las malas compañías en las calles, ya que era un extraordinario alumno de preparatoria.

"Nunca pensé que íbamos a pasar por esto. Se supone que mi hijo debe enterrarme a mí, no yo a él", dijo el hombre al citado medio neoyorkino. Cornell detalló que el joven recién comenzaba a jugar basquetbol y que estaba muy emocionado porque su novia se iría a vivir con él, su padre y sus siete hermanos.

