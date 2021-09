Video indignante: Policías dejan que su perro muerda a un afroamericano mientras lo someten

Diversos medios de comunicación estadounidenses difundieron un video -grabado por transeúntes- en el que se aprecia cómo tres policías metropolitanos de San Luis, Missouri, permitieron que su perro mordiera repetidamente el pie de un hombre afroamericano al que detuvieron y sometieron en el piso.

La grabación de The New Real STL News dura poco más de dos minutos y en ella se aprecia cómo las personas que van por la calle le gritan a los uniformados blancos que no permitan que el perro muerda al hombre; sin embargo, éstos no prestan atención y dejan que el animal se vaya directo a su pie mientras el detenido grita de dolor.

Una vez que el hombre -quien supuestamente se estaba resistiendo al arresto- se encuentra en el pavimento, los policías lo someten y esposan, pero el perro continúa mordiéndolo. Luego uno de los unfiformados se lo quita pero lo vuelve a soltar cuando el hombre se levanta e intenta escapar.

Cuando el hombre afroamericano nuevamente es sometido, el policía de Missouri le quita de encima al animal y salen de cuadro, pero las personas que están grabando el abuso le gritan que todo quedó en video, aunque al agente parece no importarle y se queda cerca de su patrulla.

¿Qué explicación dieron las autoridades?

La policía de Woodson Terrace detalló en una publicación de Facebook que los policías detuvieron el pasado 20 de septiembre al hombre porque habían recibido reportes de que un sujeto al parecer drogado había entrado a una tienda, y que cuando los uniformados se acercaron para detenerlo, éste intentó escapar.

La policía local aseguró que el hombre, cuya identidad y edad se desconoce, había amenazado a los policías con matarlos e incluso agredió levemente a uno de ellos, razón por la que supuestamente lo sometieron entre ellos y el can. Asimismo, afirmó que una ambulancia llegó para atenderlo pero que él se negó; sin embargo, medios reportan que el sujeto se quejó de las heridas y fue llevado a un hospital. Aún no se sabe qué tan graves fueron éstas.

Luego de que el video se hiciera viral, el fiscal de San Luis, Missuri, dijo que se investigará a profundidad este caso, mientras que los usuarios de redes sociales y algunas asociaciones civiles acusaron que se trató de un caso de racismo y de 'justicia callejera'.