Vampiros de la vida real: Mamá e hija de 7 años son alérgicas al sol debido a una rara enfermedad

Una mujer de 30 años y su pequeña hija de 7 se hacen llamar "vampiros de la vida real" pues al igual que estos oscuros seres fantásticos, ninguna de las dos tolera el sol debido a cuestiones médicas. Ellas disfrutan y bromean al identificarse como tal, sin embargo, han recibido ofensas y críticas por parte de grupos religiosos que no comprenden su condición.

A los 16 años, Kylie Szafranski, de Phoenix, Arizona, fue diagnosticada con protoporfiria eritropoyética (PPE), una enfermedad hereditaria caracterizada por la fotosensiblidad, por lo que siempre toma extremas precauciones como proteger su piel contra los rayos ultravioleta (UV) y un producto especial para 'blindar' las ventanas de su automóvil, por ejemplo.

Comúnmente, a esta condición de salud se le conoce como "enfermedad de los vampiros", ya que durante la Edad Media, así se 'identificaba' a las supuestas criaturas, porque lucían pálidos, no toleraban la luz del sol y se sentían muy cansados. Sin embargo, hoy se sabe que la PPE causa anemia, razón de ser de dichos síntomas.

Kylie ha aprendido a sobrellevar su enfermedad, sin embargop, en ocasiones ha sido señalada -principalmente por grupos religiosos- de ser una persona loca o hija de Satanás, "he recibido algunos comentarios realmente oscuros...me han llamado demoniaca y me han dicho que mis hijos, especialmente los cuatrillizos, son producto de la brujería", relató al medio The Mirror.

Por ello la joven se ha dedicado a difundir información en redes sobre la protoporfiria eritropoyética y desmentir esas creencias de hace siglos, pues aunque ha recibido muchísimos mensajes de apoyo, las ofensas también están presentes debido a su condición genética.

Su hija también está enferma

Kylie está casada con Phillip, de 41 años, y ambos tienen cinco hijos: Damon, Emery, Gideon y Theo, que son cuatrillizos y tienen tres años; y River, una niña de siete que heredó el padecimiento de su mamá. La mujer y su esposo descubrieron que la niña estaba enferma también cuando era bebé, ya que su piel se llenó de urticaria cuando le pusieron protector y la expusieron al sol por unos momentos.

Sin embargo, la condición de River es aún más extraña que la de su madre, pues mientras ella sólo tiene alergia a la luz del sol, la pequeña además tiene reacciones alérgicas al protector o loción solar: al usarlos, le aparece una dermatitis de contacto, condición que incluye sarpullido comezón, hinchazón y ampollas, la cual solo le da a menos del uno por ciento de la población en el mundo.

Con información de The Mirror

