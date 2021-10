Joven mamá murió por Covid-19: se encerró toda la pandemia, pero se contagió el único día que salió de casa

Una joven de 26 años y mamá de una pequeña de tres, murió debido a complicaciones derivadas de la Covid-19 a pesar de que durante toda la pandemia se cuidó y casi no salió, salvo para lo esencial. Su familia cree que se contagió el único día que decidió ir a una comida fuera con su novio.

Shreece Ford falleció en un hospital de Brimingham, Inglaterra, el pasado 8 de octubre, luego de pasar varios días internada y con soporte vital; la joven era diabética por lo que su sistema inmunológico estaba debilitado; justo su enfermedad era lo que orilló a la mujer a no salir durante la pandemia y cuidarse, sin embargo, pese a la previsión, enfermó y murió.

Su familia considera que Shreece contrajo el mortal virus en agosto pasado, cuando por fin se animó a salir de casa y fue a una comida con su novio, "es ahí donde creemos que se contagió de Covid-19, comenzó a sentirse muy mal y le costaba trabajo respirar", relató su prima Ellesse al medio local BirminghamLive.

Shreece tenía 26 años y aunque era diabética, siempre se cuidó. Foto: @newsoneplace

La mamá de la pequeña Realle, de tres años, fue internada y permaneció varias semanas en el hospital; sus familiares detallaron que la joven tuvo que recibir diálisis para los riñones, estaba conectada a oxígeno, le dieron soporte para nivelar su presión arterial y debido a la enfermedad se le formaron coágulos de sangre cerca del corazón.

Empeoraba cada vez que despertaba

Asimismo contaron que los médicos tuvieron que sedarla permanentemente, ya que cuando intentaban despertarla empeoraba, por lo que preferían dormirla de nuevo. El 8 de octubre, el personal del hospital llamó a su familia y les dijo que la joven ya estaba muy mal, por lo que les recomendaron ir a despedirse de ella.

Aunque todos fueron al hospital para decirle adiós a Shreece, únicamente cinco de ellos pudieron hablar una última vez con la joven de 26 años. Antes de morir por Covid-19, pudo hablar con su hija Realle; además, su hemano y mamá estuvieron con ella hasta que exhaló su último aliento.

Ellesse contó que la niña era lo más importante para su prima y que se dedicaba en cuerpo en alma a la pequeña, quien está pasando ahora por un momento difícil, ya que sigue preseguntando por su mamá todos los días, a pesar de que ya pasaron casi tres semanas de su fallecimiento.

También lanzaron una página de recaudación en Go Fund Me para costear los gastos del funeral, pero también para poderle hacer un pastel de cumpleaños a la niña, pues cumple 4 años el próximo 6 de noviembre.

La familia de Shreece pidió apoyo para el funeral y el cumpleaños de su hija. Foto: Especial

Con información de Go Fund Me y The Mirror

