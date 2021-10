Colombia: Juez ordena que le practiquen la eutanasia a Martha Sepúlveda

Un juez de Medellín pidió al Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) que se debe aplicarle la eutanasia a Martha Sepúlveda, quien tenía programado dicho procedimiento el 10 de octubre a la 7:00 horas, y que fue cancelado hace unas semanas porque se consideró que la mujer no cumplía con los requisitos.

Por lo que le dio 48 horas para que la entidad acuerde con Martha Sepúlveda el día y la hora en la que será practicado el procedimiento, el cual es su voluntad desde hace meses y solicitó al padecer esclerosis lateral amiotrófica (enfermedad que es incurables y degenerativa). Cabe señalar que es un fallo que puede ser impugnado en tres días.

De acuerdo con información obtenida por CNN, en el fallo se indica que “Indocol ha vulnerado a la señora Martha Liria Sepúlveda Campo", por lo que le ordenó que se “cumpla con lo establecido por el Comité Científico Interdisciplinario para morir dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto del presente año" y en la que se indicaba que la mujer cumplía con los requisitos para “ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia”

¿Por qué se cambió de opinión en el caso de Martha Sepúlveda?

La eutanasia de Martha Sepúlveda recibió entonces luz verde por tratarse de una paciente con "enfermedad incurable avanzada", "síntomas físicos y/o psicológicos que generan sufrimiento" y "capacidad para la toma de decisiones", señaló el Instituto Colombiano del Dolor (INCODOL), encargado del procedimiento.

Pero el viernes 8 de octubre, un documento escueto que llegó por debajo de su puerta le anunció la cancelación de la eutanasia por determinación "unánime" del comité médico que antes la había aprobado.

En una segunda comunicación, Incodol justificó la decisión en un "concepto actualizado del estado de salud y evolución" de Martha.

El citado reportaje de Caracol sobre el caso, que se replicó en medios internacionales y locales, evidenció "una funcionalidad mayor a la reportada por la paciente y sus familiares", según el texto del instituto dado a conocer por sus allegados.

Luego de ver las imágenes, el comité concluyó que "la paciente tiene altas probabilidades de expectativa de vida mayor a seis meses, por lo tanto no cumple con el criterio de terminabilidad".

La abogada Camila Jaramillo cuestionó el cambio en la decisión: "No sabemos por qué evaluaron en agosto con unos criterios y en octubre con otros, sabiendo que el fallo de la Corte está en firme", dijo.

Interrogado por la AFP, un responsable del Ministerio de Salud aseguró que la sentencia que extendió el acceso a la eutanasia a pacientes no terminales no tiene "efectos jurídicos" por ahora porque "la Corte Constitucional aún no ha notificado el fallo al Ministerio", que no conoce el texto completo.

