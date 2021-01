OMS alerta por dosis de vacuna contra Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó ayer que las personas que sean vacunadas contra el COVID-19 reciban las dosis de la misma fabricante, y que por tanto si reciben primero una de la desarrollada por Pfizer-BioNTech, la segunda también sea de esafarmacéutica.

"Podría haber ciertas consideraciones prácticas, en algunos países en los que no quedara otra opción sería mejor vacunarse con dos productos diferentes a no hacerlo, pero en principio no lo recomendamos", señaló la directora de inmunización de la OMS, Kate O'Brian.

El organismo también dijo que Europa debe aumentar sus esfuerzos para frenar la pandemia, porque los casos crecen en la región debido a la nueva cepa, más contagiosa, en un momento en que, desde Japón a México, también registran un grave incremento de las infecciones.

Las entregas de vacunas contra el COVID-19 del programa COVAX, coordinado por la OMS para ayudar a países de bajos recursos, podrían empezar este mes, dijo O'Brian.

"Sólo necesitamos alrededor de 7 mil mdd para entregar vacunas suficientes a esos países" dijo.

Por AFP y Reuters