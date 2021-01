Así fue la PELEA más sangrienta de la UFC que dejó en evidencia el exceso de VIOLENCIA: VIDEO

Las peleas que se realizan bajo el sello de la Ultimate Fighting Championship, o UFC, no son para todo el mundo. Los combates cuerpo a cuerpo de artes marciales mixtas se caracterizan por ser muy duros y violentos, sin embargo, un reciente duelo entre Max Holloway y Calvin Kattar sobrepasó los límites.

La lucha se llevó a cabo el pasado 16 de enero en Abu Dabhi, en donde el peleador Max Holloway tuvo un triunfo aplastante y por decisión unánime sobre Calvin Kattar. Pero más allá del resultado, los videos e imágenes del enfrentamiento dejaron al descubierto la impactante violencia que se vivió durante este encuentro, tanto así que Dana White, el líder de la empresa temió por la vida del derrotado Kattar.

Un video compartido por la empresa que sigue el detrás de escena del evento muestra como al terminar el cuarto round, White se acerca al vicepresidente de la UFC, Hunter Campbell, y le confiesa:

“Él recibió tanto castigo en esta pelea, me estoy volviendo loco un poco. No lo sé. No me gusta. Esto me recuerda el tipo de pelea en la que cuando termina, él camina hacia atrás y muere. Creo que el maldito Herb Dean debería haberlo detenido en la cuarta ronda. Se tambaleaba por todo el maldito lugar. Debería haber detenido la pelea allí mismo”. Noticias Relacionadas Arrestan a Irwin Rivera, luchador mexicano de la UFC; intentó asesinar a sus dos hermanas

¡Patada del año! El nocaut más impactante de la UFC: VIDEO

“No sé cuánto daño más quiero que Kattar sufra", se escucha decir a White en otro de los tramos del video.

Cuando el combate acabó, White le advirtó a Campbell que debían actuar rápido: “Cuando termine esta pelea, no hay que parar, no hablar. Lleva a este chico a una ambulancia y sácalo de aquí de inmediato. Lo quiero fuera de aquí. No hables con nadie y ve directamente al maldito hospital”.

Con la misma instrucción también se acercó al equipo de auxiliares que estaban en las inmediaciones del octágono.

La pelea terminó con un 50-43, 50-43 y 50-42 que marcó la victoria por decisión unánime. De acuerdo al medio Infobae, tras el encuentro, Calvin Kattar de 32 años fue suspendido por seis meses debido a las lesiones que sufrió: se rompió la nariz y fue suturado de la cabeza. Un médico deberá autorizar si es que puede volver antes de la fecha señalada.

La cuenta de YouTube de la UFC Uzbekistan compartió el video integro de la pelea, el cual te dejamos aquí: