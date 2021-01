Así es la exclusiva ISLA en la que Ivanka Trump vivirá: FOTOS

Luego de dejar de ser la familia presidencial, los Trump han decidido quitarse las máscaras y continuar viviendo a lo grande. Mientras que Donald Trump y Melania ya residen en su lujoso club llamado Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida; Ivanka y su esposo Jared Kushner vivirán en Indian Creek Village, ubicada en el condado de Miami-Dade, en donde solo el lote les costó 31 millones de dólares y se lo compraron al cantante español Julio Iglesias.

Su nuevo terreno tiene un tamaño de 80 mil pies cuadrados, en donde la pareja planea construir una mansión ecológica, sin embargo, mientras eso sucede, los Kushner Trump vivirán por un año en el área de Arte Surfside, de Miami, en donde las rentas mensuales superan los 47 mil dólares.

La isla, que es mundialmente conocida por su privacidad, tiene un tamaño de 297 acres y solo tiene una calle que la rodea. Cuenta con Obs. / erroresuno de los mejores campos de golf de Florida y tiene bahías privadas para cada casa. La propiedad de los Kushner Trump tiene al menos 200 pies de frente en su propia bahía.

“El estilo de vida de Indian Creek es privado. No hay un sentido de comunidad. No hay picnics en el vecindario. Si eres un cierto tipo de persona, no necesitas desconocidos que te cortejen y quieran ser tus amigos”, le dijo a Page Six un miembro de la alta sociedad de Miami.