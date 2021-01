Senado de EU recibe acusaciones para SEGUNDO JUICIO contra Donald Trump

La Cámara del Senado recibió las acusaciones de Juicio Político contra el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las acusaciones son por incitar a la insurrección, tras la toma del Capitolio de sus seguidores este 6 de enero.

Serán los congresistas demócratas designados como fiscales para el juicio político contra Trump presentaron formalmente el acta de acusación, lo que marca la apertura oficial del proceso contra el expresidente.

¡Atención! Se necesitan 60 votos para someter a votación a las principales reformas, mientras que necesitan dos tercios del Senado para condenar a Trump.

Aquí el momento en que entregaron las acusaciones contra Donald Trump, tomado del Twitter del reportero Bricio Segovia.

?? Queda presentado en el Senado el cargo de incitación a la insurrección contra Donald Trump. El juicio político se prevé que comience en esa cámara el 9 de febrero. Trump es el primer presidente sometido a este proceso dos veces.pic.twitter.com/lCYIB6Fvgd — Bricio Segovia (@briciosegovia) January 26, 2021

¿Cómo será el Juicio Político contra Donald Trump?

Manuel Retureta, abogado penalista, le confirmó a CNN que el proceso de juicio político sigue en pie.

"Semanas atrás se hablaba sobre si un juicio político se podía hacer cuando un presidente ya no estaba en la oficina. (...) Ahora lo que se discute es cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer".

Aunque la Cámara Baja actuó con rapidez para acusar a Trump, aún no ha enviado a la Cámara Alta los artículos de acusación necesarios para el comienzo del juicio, por lo que la destitución del expresidente ya no es posible y ya no es el objetivo de este proceso.

¿Cuáles serán las consecuencias para Trump?

De acuerdo con The New York Times, "la condena en un juicio político no descalificaría automáticamente a Trump para postularse a un futuro cargo público". Sin embargo, si el Senado lo condena, la Constitución permite una votación posterior para impedir que el funcionario ocupe “cualquier cargo de honor, confianza o lucro en Estados Unidos”, explica el medio.

El diario apunta que esa posibilidad podría ser atractiva para los demócratas y también para muchos republicanos que están convencidos de que eso es lo único que sacará a Trump de su partido.