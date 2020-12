Reino Unido endurece restricciones en Londres ante alza en contagios de COVID-19

Londres, el sureste y este de Inglaterra pasarán este domingo al nivel 4, grave, de riesgo de COVID-19, con el cierre de tiendas no esenciales, por el alza de los casos del virus, anunció este sábado el primer ministro británico, Boris Johnson.



El primer ministro, que celebró hoy una reunión del Gobierno, comunicó en rueda de prensa que también se reforzarán las restricciones durante el periodo navideño en estas zonas tras detectarse una nueva variante de la COVID-19.



Las autoridades indicaron que ya han alertado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el hallazgo de esta nueva cepa, que se propaga con mayor velocidad si bien no hay pruebas de que sea más letal o que pueda tener un impacto en la efectividad de las vacunas desarrolladas contra la COVID-19, si bien este extremo se está evaluando con urgencia para su confirmación.



Las tiendas que venden artículos no esenciales, los gimnasios, los cines y las peluquerías se verán forzadas a cerrar por un periodo de dos semanas, mientras que estará autorizada la reunión de una persona con otra que no viva bajo el mismo techo únicamente al aire libre, indicó el jefe del Gobierno.



Además, en Navidad, quienes vivan en este nivel 4 -grave- no podrán reunirse con otros fuera de su "burbuja" familiar.



El primer ministro pidió a las personas que están en los distintos niveles de restricciones en que está dividida Inglaterra, en función del número de casos, quedarse en sus lugares de residencia mientras que la población debe "considerar cuidadosamente si hay necesidad de viajar al extranjero".



Además, quienes viven en áreas con el nivel 4, similar a un confinamiento, no estarán autorizados a viajar al extranjero, aunque con "excepciones limitadas", como puede ser por trabajo.



El "premier" ha pedido a los residentes del nivel 4 trabajar desde casa, mientras que ha modificado los planes para el periodo navideño al establecer que quienes estén en los niveles 1, 2 y 3 de restricciones -bajo, moderado y sustancial- solo puedan reunirse tres grupos de distintos techos únicamente el día 25.



Hasta hoy, estas reuniones estaban autorizadas entre el 22 y el 28 de diciembre, para dar flexibilidad a las familias.



El director médico de Inglaterra, Chris Whitty, indicó este sábado que a raíz de "datos preliminares y el rápido aumento de los casos en el sureste (de Inglaterra)", el grupo asesor de Nuevas amenazas de virus respiratorios emergentes (NERVTAG, en inglés) considera "que la nueva cepa se expande más rápidamente".



"Hemos alertado a la OMS y seguimos analizando los datos disponibles para mejorar nuestro entendimiento" del virus, añadió.



Ante esta situación, "es ahora más vital que nunca que la población tome medidas en su área para reducir la transmisión", puntualizó el director médico.

Por EFE.

