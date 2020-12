Mujeres frente al Covid-19; cobertura universal de salud después de la pandemia

El pasado 11 de diciembre, autoridades e instituciones médicas se reunieron para comprometerse a recuperar los servicios sociales y de salud perdidos por la pandemia de Covid-19.

Los pronósticos recientes respecto al SARS-CoV-2, indican que podría empujar a 71 millones de personas a la pobreza extrema en el año 2020, en lo que sería el primer aumento de la pobreza mundial en más de 20 años; esto de acuerdo con la información emitida en el comunicado.

Fue a través de una cita virtual donde diversos delegados de instituciones de ámbito social y médico de más de 100 países se dieron reunión para comprometerse con un total de contribuciones de 20 mil 600 millones de dólares para apoyar a miles de familias.

Diversos países se unen al compromiso

De dicha cantidad, 6 mil 600 millones de dólares corresponden a fondos comprometidos por países de ingresos bajos y medios, tales como Afganistán, India, Kenia, Nigeria y Liberia; la cantidad corresponde al 32% del total de la promesa.

Además, 14 mil millones de dólares proceden de las asistencia oficial para el desarrollo y de las subvenciones concedidas por Alemania, Canadá, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, así como las fundaciones Bill y Melinda Gates.

La ex Primera Ministra de Nueva Zelandia y Presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH), Helen Clark, aseguró que el Covid-19 es un “recordatorio de que no hay seguridad sanitaria sin Cobertura Sanitaria Universal”, por lo que no se podría avanzar en la atención primaria de salud a menos de que se “redoblen esfuerzos” para cubrir a todas la mujeres, niños y adolescentes.

Atención y protección social para mujeres, niños y adolescentes

En este sentido, los delegados que tuvieron reunión virtual, se comprometieron a crear amplias coberturas para así aumentar la atención sanitaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud, así como la creación de programas de nutrición, seguridad alimentaria, protección social, de salud, y de derechos sexuales y reproductivos.

"Este financiamiento garantizará que las mujeres, los niños y los adolescentes puedan acceder a los servicios de salud y a las protecciones sociales prioritarias a lo largo de los períodos de crisis y la recuperación del COVID-19", explicó Helen Clark de a PMNCH.

Cabe señalar que 16 mil 100 millones de dólares se destinarán para los nuevos compromisos respecto a la crisis del Coronavirus; 2 mil 200 millones de dólares para nuevos compromisos no vinculados al Covid-19, y 2 mil 300 dólares para proteger los compromisos existentes para la salud de la madre, recién nacido, del niño y adolescente.

