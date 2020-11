Joe Biden llama a la unidad y sanación; promete reconstruir EU y trabajar por el pueblo

Desde Delaware Joe Biden, el virtual ganador de las elecciones de Estados Unidos dijo que su victoria fue para el pueblo de EU. En medio del júbilo de sus seguidores admitió que le sorprendió que en todas partes del país y el mundo "estamos viendo un movimiento de esperanza".

Frente a medios de comunicación prometió ser un presidente que no busque dividir sino unificar, que no vea a los estados rojos o azules, que vea a los Estados Unidos.

"Voy a trabajar para ganar la confianza de todos ustedes. Creo que Estados Unidos se trata de eso, el pueblo y de eso se va a tratar nuestro gobierno", aseguró el demócrata.

Biden dijo que buscó el cargo de Presidente para reconstruir la espina dorsal de la nación y vuelva a ser respetado en el mundo. "Ahora viene el trabajo real de hacerlo realidad. Como he dicho, soy el esposo de Jill y no estaría aquí de no ser por el apoyo de mi familia. Son mi corazón. Vamos a la Casa Blanca y Jill será una excelente primera Dama, estoy orgulloso de ella", manifestó.

Por otro lado, dijo que tendrá el honor de trabajar con una fantástica vicepresidenta, Kamala Harris.

Aseguró que trabajará por todo el pueblo estadounidense y sobre todo con las minorías, en especial con los afroamericanos, quienes han padecido mucho y que lo apoyaron.

Mensaje para los seguidores de Trump

Dijo entender la decepción de los seguidores del presidente Donald Trump; sin embargo, les pidió una oportunidad para que le permitan trabajar. "Es hora de escucharnos una vez más y para progresar. Debemos dejar de ver a los oponentes como enemigos, son estadounidenses.

Recordó un pasaje de la Biblia " que nos dice que para todo hay tiempo. Este es el momento de la sanación en Estados Unidos".

Dijo que trabajarán hasta tener el problema del COVID-19 bajo control. Dijo que actuará con un grupo de especialistas en la salud para tener un plan y hacerle frente a la enfermedad. No voy a escatimar en esfuerzos para combatir la pandemia.

Voy a trabajar tan duro por los que no votaron por mi como los que sí lo hicieron.