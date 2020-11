¡Esto sí es amor! Hombre trepa al techo, en medio de huracán ETA, para salvar a su esposa

El huracán Eta ha dejado ya miles de damnificados en varios países del Caribe y América Central, sin contar los daños a viviendas e inundaciones que costará grandes sumas de dinero.

Pero cuando este tipo de hechos ocurren, lo primero que las personas piensan es en buscar refugio, pues intentan a cualquier costo protegerse y resguardar lo que tienen.

Nadie piensa en salir, a menos que sea extremadamente necesario, y fue esto lo que orilló a un hombre a trepar al techo de su humilde vivienda, para ¿repararla?.

La gente más humilde haciendo lo que pueden para rescatar lo poco que tienen #Nicaragua #HuracanEta #PuertoCabezas pic.twitter.com/jcMKB21PUG — Yader Tejada™ (@yader29) November 3, 2020



Así es, un hombre nicaragüense subió para reparar su techo, justo cuando el huracán Eta tocaba dicho país con toda su fuerza, generando fuertes vientos y caída de agua sin piedad.

Pero ¿Cuál fue la razón de que hiciera esta hazaña? Fue muy simple, quería salvar a su esposa, misma que yacía dentro de la vivienda con fiebre y su marido en un intento por protegerla decidió cubrir el techo para que no sufrieran ni ella ni la sobrina que adoptaron como su propia hija.

“Fue difícil, pero como no quiero que le haga daño (el huracán) a mi mujer, me subí, puse unos clavos en el zinc, y me baje”, dijo Nihimaya el héroe de esta familia, citado por Noticieros Televisa.