Trump se está comportando como un caudillo y no como un líder: Rina Mussali

La mañana de este martes comenzaron las votaciones presenciales en Estados Unidos, mismas en las que Donald Trump y Joe Biden buscan la reelección y elección, respectivamente; sin embargo, el candidato republicano ha mencionado en diversas ocasiones que en caso de que los demócratas ganaran, podría tratarse de un fraude electoral.

Al respecto, Rina Mussali, analista internacional, ha asegurado que esta elección puede terminar con la excepcionalidad de la democracia en Estado Unidos, una nación que se ha caracterizado por la democracia, pero desde que llegó Trump, esto ha cambiado para el gran país americano.

Trump se está comportando como un caudillo y no como un líder, no le gustan los límites ni el estado de derecho (...) Por su parte tenemos una narrativa alrededor del fraude, por lo que ha dicho que no hará transición pacífica del poder", aseveró para El Heraldo Radio.