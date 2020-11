Con elegante vestido y SIN CUBREBOCAS, así votó Melania Trump en elecciones de EU: FOTO

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, votó este martes en Palm Beach, la ciudad del sureste de Florida a la que ella y su esposo el presidente Donald Trump, trasladaron su residencia particular en 2019.



Melania, con un vestido estampado sin mangas y el pelo recogido en un moño bajo, no dijo, como sí hizo su esposo cuando votó por adelantado en Palm Beach, por quién votó en el Centro de Recreación Morton y Barbara Mandel.



"He votado por un tipo llamado Donald Trump", dijo el candidato republicano en otro centro de votación de Palm Beach al que acudió a depositar su voto hace dos semanas.

Melania se encuentra este día de elecciones presidenciales en EE.UU. en Mar-a-Lago, una mansión que Trump compró en los año 90 y transformó en un club privado, pero, según informaciones de prensa hoy mismo viajará de regreso a Washington para esperar los resultados en la Casa Blanca.



Florida es uno de los estados más importantes en las elecciones de Estados Unidos, debido a los 29 votos que aporta al candidato más votado para el Colegio Electoral, donde se define al ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.