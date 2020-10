Así fue la reacción del príncipe William al enterarse de la aventura de la princesa Diana

View this post on Instagram

Continuando a falar das viagens que William realizou representando a realeza. Em 1991 a famiu0301lia completa viajou para o Canadau0301, essa foi a uu0301ltima tour registrada da famiu0301lia com a presencu0327a da princesa Diana ud83dudc94 Em 1998 Charles, William e Harry voltaram ao Canadau0301. Percebe-se como os meninos jau0301 estau0303o crescidos ud83eudd70 - Photo 1 by Tim Graham/Getty Photo 2 by Hans Deryk/The Canadian Press Photo 3 by Julian Parker/UK Press Photo 4 by IAN SMITH, VANCOUVER SUN Photo 5 By Canadian Press